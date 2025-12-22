売れるネット広告社グループ、AEO（売れるAI最適化）にコンテンツマーケティング支援プランを追加～AI検索時代の集客基盤を強化し、獲得効率を向上～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、このたび、AI検索時代における新たなスタンダードを打ち立てるべく、『売れるAI最適化（AEO）コンテンツマーケティング支援プラン』を正式リリースしたことをお知らせいたします。

これは単なる新サービスの追加ではありません。

Google検索、生成AI、音声検索が主戦場となる“AI検索時代”において、企業の集客・ブランディング・売上創出のルールそのものを根底から書き換える、歴史的な一手であると断言いたします。

【検索の主役交代――SEOから“AEO（AI Engine Optimization）”への不可逆な進化】

今、世界の情報流通は劇的な転換点を迎えています。ユーザーは「検索結果を比較する」存在から、「AIに最適解を尋ねる」存在へと変貌しました。

この新世界で勝ち残る条件はただ一つ。“AIに選ばれ、推薦される情報源”になることです。

従来のSEOは、もはや十分条件ではありません。

これからの覇権を握るのは、AIが理解し、引用し、要約し、回答の根拠として採用するための最適化――すなわち『AEO（AI最適化）』です。

売れるAIマーケティング社は、いち早くこの未来を見据え、AEOコンサルティングを展開してまいりました。そして今回、その思想を“点”ではなく“線”で、いや“面”で支配するための進化形として、本プランを投入いたします。

【コンサルから実装へ――AEO×コンテンツマーケティングの完全統合】

今回リリースする『売れるAI最適化（AEO）コンテンツマーケティング支援プラン』の本質は、「戦略提言」に留まらない点にあります。

従来のAEOコンサルティングに加え、

・オウンドメディアの戦略設計

・コンテンツテーマの企画立案

・記事・構造設計の最適化

・継続的な運用・改善

これらすべてを、売れるネット広告社グループ独自の“AIエージェント”を用いて一気通貫で支援いたします。

つまり本プランは、「AEOで勝てると分かっているコンテンツ」を、「AIと人のハイブリッド体制」で、“量産・運用・進化”させ続ける永久機関なのです。

【“最強の売れるノウハウ(R)”×AIエージェントが生む、再現性100%の勝利モデル】

我々には、他社が決して真似できない“防御不能な堀”があります。

それが、2,600回を超えるA/Bテストによって実証されてきた『最強の売れるノウハウ(R)』です。

単なる記事生成AIではなく、「どの文脈で、どの情報を、どう構造化すればAIに推薦され、最終的に“売上に直結するか”」までを理解した、異次元の実行エンジンとして稼働します。

AEOコンテンツが“集客の終点”ではなく、“爆益を生むスタート地点”へと進化します。

【なぜ“売れるネット広告社グループ”がAEOの覇権を握るのか】

世の中には、AIツールも、コンテンツ制作会社も溢れています。

しかし、「AI検索に最適化されたコンテンツを、売上が出るところまで運用し切れる集団」は、我々しかいません。

自社D2C事業での実証、広告現場での血の通ったデータ、SaaSによるストック収益モデル。

これらすべてを内製で回し続けてきた我々だからこそ、“机上の空論ではないAEO”を提供できるのです。

株主・投資家の皆様、

これは単発のサービスではありません。

AI時代の情報流通を制するための、壮大なプラットフォーム戦略の序章に過ぎません。

【今後の展望――AEOを“当たり前”にし、その先の世界へ】

短期的には、本プランを既存の広告・D2Cクライアントへ展開し、即効性のある収益化を実現。

中期的には、『売れるAIシリーズ』としてSaaS化を進め、高利益率のストック型収益へ昇華。

そして長期的には、AEOデータそのものを資産化し、“AIに選ばれる企業群”のエコシステムを構築してまいります。

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。

検索の時代は終わり、推薦の時代が始まりました。

その“ルールメーカー”になるのが、我々、売れるネット広告社グループです。

この歴史的転換の瞬間を、ぜひその目に焼き付けてください。

以 上

