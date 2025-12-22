【RecCloud】日本向け年末年始・新年セール開催
RecCloud
AI音声・動画処理プラットフォーム「RecCloud（レッククラウド）」は、日本市場向けに 年末年始・新年プロモーションキャンペーン を開催いたします。
キャンペーン期間は 2025年12月24日（火）～2026年1月6日（月）。期間中、各種年額プランが最大40％OFFの特別価格で提供されます。
特に、ビジネス年額プランでは、通常価格より20,000円以上の割引となり、業務効率化を進めたい企業・チームにとって絶好の導入機会となります。
■ 年末年始・新年セールの注目ポイント
1. 最大40％OFFの特別割引
RecCloudの人気年額プランを、新年スタートに合わせて大幅割引で提供。
新しい年の業務改善・DX推進・動画活用を始める絶好のタイミングです。
2. ビジネス年額プランは20,000円以上お得
法人・チーム向けのビジネス年額プランでは、
字幕生成・文字起こし・翻訳・動画要約などの高度なAI機能を、年間で20,000円以上お得に利用可能です。
3. モバイル＆Web対応、すぐに使える
RecCloudはWebブラウザに加え、iOS／Androidアプリにも対応。
導入後すぐに、会議・研修・動画制作・SNS運用など幅広いシーンで活用できます。
■ RecCloudでできること
- AI文字起こし・要約（音声・動画・URL対応）
- YouTube／Instagram／FacebookのURL文字起こし・要約・翻訳
- リアルタイム文字起こし（アプリのみ）
- AI字幕生成・翻訳（多言語対応）
- AI動画要約・動画生成
- チーム管理・共有機能（ビジネス向け）
RecCloud
個人ユーザーから法人・教育機関まで、幅広く支持されています。
■ こんな方におすすめ
- 新年から会議記録を効率化したい企業・チーム
- 動画・音声コンテンツをテキスト化・要約したい方
- 字幕・翻訳を活用して海外向け発信を強化したい方
- 動画生成でAI動画に挑戦したいコンテンツクリエーター
- AIを活用した業務DXを検討中の担当者様
■ キャンペーン概要
キャンペーン期間
2025年12月24日（火）～2026年1月6日（月）
割引内容
- プロ年間は14400円から8640円に！（40％オフの最安値）
- ビジネス年額プラン：52916円から31750円に（20,000円以上割引）
- ベーシック年間は6216円から4359円に（30％オフのお得な価格）
対象
日本国内ユーザー（個人・法人）
公式サイト
https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948(https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948)
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)
RecCloud
■ 今だけのチャンスをお見逃しなく
年末年始は、業務フローやツールを見直す絶好のタイミング。
RecCloudの新年セールは、AI文字起こし・字幕生成・動画要約を最もお得に導入できる年に一度の機会です。
新しい年を、より速く・よりスマートな働き方でスタートしませんか。
この機会にぜひ、RecCloudをご体験ください。
■ 会社概要
社名：株式会社RecCloud，Wangxu Technology Co., Ltd.
事業内容：AI音声・動画処理プラットフォームの開発・運営
公式サイト：https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)
■ 本件に関するお問い合わせ先
X（旧Twitter）：https://x.com/RecCloud_JP(https://x.com/RecCloud_JP)
TikTok：https://www.tiktok.com/@reccloud_jp(https://www.tiktok.com/@reccloud_jp)
Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp(https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp)
メール：support@reccloud.com