【RecCloud】日本向け年末年始・新年セール開催

Wangxu Technology Co., Ltd.RecCloud

AI音声・動画処理プラットフォーム「RecCloud（レッククラウド）」は、日本市場向けに 年末年始・新年プロモーションキャンペーン を開催いたします。

キャンペーン期間は 2025年12月24日（火）～2026年1月6日（月）。期間中、各種年額プランが最大40％OFFの特別価格で提供されます。

特に、ビジネス年額プランでは、通常価格より20,000円以上の割引となり、業務効率化を進めたい企業・チームにとって絶好の導入機会となります。

■ 年末年始・新年セールの注目ポイント

1. 最大40％OFFの特別割引

RecCloudの人気年額プランを、新年スタートに合わせて大幅割引で提供。

新しい年の業務改善・DX推進・動画活用を始める絶好のタイミングです。

2. ビジネス年額プランは20,000円以上お得

法人・チーム向けのビジネス年額プランでは、

字幕生成・文字起こし・翻訳・動画要約などの高度なAI機能を、年間で20,000円以上お得に利用可能です。

3. モバイル＆Web対応、すぐに使える

RecCloudはWebブラウザに加え、iOS／Androidアプリにも対応。

導入後すぐに、会議・研修・動画制作・SNS運用など幅広いシーンで活用できます。

■ RecCloudでできること

- AI文字起こし・要約（音声・動画・URL対応）- YouTube／Instagram／FacebookのURL文字起こし・要約・翻訳- リアルタイム文字起こし（アプリのみ）- AI字幕生成・翻訳（多言語対応）- AI動画要約・動画生成- チーム管理・共有機能（ビジネス向け）RecCloud

個人ユーザーから法人・教育機関まで、幅広く支持されています。

■ こんな方におすすめ

- 新年から会議記録を効率化したい企業・チーム- 動画・音声コンテンツをテキスト化・要約したい方- 字幕・翻訳を活用して海外向け発信を強化したい方- 動画生成でAI動画に挑戦したいコンテンツクリエーター- AIを活用した業務DXを検討中の担当者様

■ キャンペーン概要

キャンペーン期間

2025年12月24日（火）～2026年1月6日（月）

割引内容

- プロ年間は14400円から8640円に！（40％オフの最安値）- ビジネス年額プラン：52916円から31750円に（20,000円以上割引）- ベーシック年間は6216円から4359円に（30％オフのお得な価格）

対象

日本国内ユーザー（個人・法人）

公式サイト

https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948(https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948)

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)

RecCloud

■ 今だけのチャンスをお見逃しなく

年末年始は、業務フローやツールを見直す絶好のタイミング。

RecCloudの新年セールは、AI文字起こし・字幕生成・動画要約を最もお得に導入できる年に一度の機会です。

新しい年を、より速く・よりスマートな働き方でスタートしませんか。

この機会にぜひ、RecCloudをご体験ください。

■ 会社概要

社名：株式会社RecCloud，Wangxu Technology Co., Ltd.

事業内容：AI音声・動画処理プラットフォームの開発・運営

公式サイト：https://reccloud.com/jp/(https://reccloud.com/jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

X（旧Twitter）：https://x.com/RecCloud_JP(https://x.com/RecCloud_JP)

TikTok：https://www.tiktok.com/@reccloud_jp(https://www.tiktok.com/@reccloud_jp)

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp(https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp)

メール：support@reccloud.com