神戸大学発ベンチャーが始動！サンエス石膏グループの「有限会社DSR」が全面協力した新ブランド『トランタージュ』、12/22よりMakuakeにて先行販売開始。

サンエス石膏株式会社

神戸大学農学研究科・白井康仁教授の研究成果を社会実装することを目的に設立された、神戸大学発ベンチャー「株式会社神戸バイオサイエンス研究所（以下、K-bios）」が、初のスキンケアブランド『トランタージュ（Trentage）』を発表。

2025年12月22日（月）より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売プロジェクトを開始します。

本プロジェクトの推進にあたっては、サンエス石膏株式会社（本社：兵庫県姫路市）のグループ会社であり、低刺激スキンケア開発で実績を持つ有限会社DSR（本社：大阪府吹田市、代表取締役：宮竹二郎）が共同研究パートナーとして全面的に協力。

白井教授の最先端の知見を、DSRの製剤技術によって「手応え」と「やさしさ」を両立したスキンケア製品として開発しました。

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/k-bios/

■ 開発の背景：紫外線と加齢、ダブルのダメージに科学の光を

30～40代が直面する肌悩み、その根源である「コラーゲン分解」のメカニズムを分子レベルで解析。白井教授による長年の研究成果に基づき、紫外線と加齢という異なるダメージに対し、科学的にアプローチする独自処方を開発しました。

「理論を製品として届けるには、肌へのやさしさと使い心地の妥協はできない」という白井教授の想いを受け、グループ会社として長年共同研究を行ってきたDSRが処方開発を主導。独自の植物エキスに加え、レチノール誘導体やナイアシンアミドを理想的なバランスで配合した、「化粧水・美容液・クリーム」の3点を完成させました。

■ 商品概要

本プロジェクトでは、以下の3製品を展開します。

・サクシフラージュモイスチャライーザー（化粧水）

角質に柔らかく浸透するような、やさしいとろみと浸透感のローション。サクシベリーエキスとナイアシンアミドがみずみずしいハリを与えます。

・サクシフラージュコンセントレート（美容液）

角質に柔らかく浸透するような、やさしいとろみと浸透感のローション。サクシベリーエキスとナイアシンアミドがみずみずしいハリを与えます。



・サクシフラージュリッチクリーム（クリーム）

重たすぎず・べたつかいのに、コクがあるテクスチャーのクリーム。サクシベリーエキスとレチノール誘導体が、乾燥から肌を守り、やわらかなツヤ感のある印象へ導きます。

■ 強固な協力体制：研究（K-bios）× 開発・製造（DSR）×サポート（サンエス石膏）

本プロジェクトは、白井教授とDSR取締役・高岡幸二が長年積み重ねてきた共同研究の信頼関係が核となっています。サンエス石膏グループの支援体制のもと、K-biosとDSRが密接に連携。 現在、神戸大学と有限会社DSRは共同で特許を出願中（※）であり、今後も「エビデンス」を最優先にした革新的な製品開発を継続してまいります。 （※特許性のあるノウハウの研究および新規性の高い商品開発）

■ Makuakeプロジェクト詳細

期間： 2025年12月22日（月）12:00 ～ 2026年1月30日（木）22:00

展開商品： 化粧水・美容液・クリームの3点セット（マクアケ限定・最大30％OFFの早割あり）

販売形態：Makuake先行販売

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/k-bios/

プロジェクトページはこちらから :https://www.makuake.com/project/k-bios/

■ 購入特典（Makuake先行販売）

Makuake先行販売では、プロジェクト期間中の支援者向けに、通常販売予定価格より割引となるリターンを用意しています。

■リターンについて

１.【超早割 30％OFF】

トランタージュ３点セット＜30セット限定＞

9,800円

一般販売予定価格 14,000円（30％OFF）

２.【早割割 20％OFF】

トランタージュ 3点セット＜40セット限定＞

11,000円

一般販売予定価格 14,000円（20％OFF）

３.【応援割 15％OFF】

トランタージュ 3点セット＜50セット限定＞

12,000円

一般販売予定価格 14,000円（15％OFF）

４.【まとめ買い 5名限定】

トランタージュ 3点セット × 10個

98,000円（1セットあたり 9,800円）

一般販売予定価格：140,000円 → 30％OFF

※ご注意

本プロジェクトでは 単品販売（バラ売り）は行っておりません。

■ 代表者・パートナー紹介神戸大学大学院 農学研究科 教授 / 株式会社神戸バイオサイエンス研究所 代表 白井 康仁（しらい やすひと）有限会社DSR 取締役 高岡 幸二【会社概要】

会社名：株式会社神戸バイオサイエンス研究所

所在地：〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-4 IMP2F 有限会社DSR内

代表者：白井 康仁

事業内容：スキンケア製品の研究/開発/販売など

URL：https://k-bios.com/

会社名：有限会社DSR

所在地：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号 大同生命江坂ビル13階

代表者：宮竹 二郎

事業内容：敏感肌・アトピー肌用スキンケア製品の開発、製造及び販売など

URL：https://www.dsr-co.jp/

【関連リンク】

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/k-bios/

株式会社神戸バイオサイエンス研究所：https://k-bios.com/

有限会社DSR：https://k-bios.com/

サンエス石膏株式会社：https://www.san-esugypsum.co.jp/