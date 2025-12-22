【富士市】スタッフ常駐型セルフエステ「REMODE（リモード）」12月22日OPEN｜無針水光注射・痩身・ホワイトニング対応

株式会社ONESELF富士市セルフエステサロンREMODE（リモード）

株式会社ONESELF（本社：静岡県沼津市、代表：間部健人）は、富士市に新しく次世代型の

セルフエステサロンREMODE（リモード）をグランドオープンいたします。

REMODE（リモード）は、通常は本格エステサロンでスタッフが行う施術工程を、セルフでも体験できるよう再設計した「スタッフ常駐型セルフエステ」です。

コンセプト｜セルフでも“本格”を叶える、新しいエステ体験

REMODEnのセルフホワイトニング

REMODEでは、施術前の準備・導線案内・機器設定・操作説明といった難しい工程はスタッフが担当。最適な状態を整えたうえで、お客様はボタン操作1回で施術をスタートできます。

「セルフ＝簡易」ではなく、

サロンの“段取り”と“管理”を仕組み化することで、手軽さと本格感の両立を実現しました。

無針水光ジェットなど、これまで本格サロンでしか受けられなかったケアを、もっと手軽に、もっと身近に。

男女問わず、忙しい現代人のための次世代セルフエステです。

店名に込めた想い

富士市セルフエステREMODE

RE（再び・新たに） × MODE（トレンド・先進・最新）

「自分を再定義し、常にアップデートする」という想いを込めています。

人に委ねる時代から、自分でアップデートする時代へ。

REMODEは「本格美容を、日常にする」新しいスタイルを提案します。

OPEN記念｜期間限定オープンキャンペーン

水光肌を目指せる最新機器

【 2025年12月22日～2026年1月31日まで 】

お好きなメニューの中からおひとつ、キャンペーン価格でお試しいただけます。

予約サイト【新規】メニューよりお好きなメニューを選択し、クーポンを適用させご予約をお願いいたします。

▽ 特別メニュー価格

無針水光ジェット

12,500円 → 5,000円

高圧ジェットで美容液を肌深部まで届け、ツヤ・ハリのある水光肌を目指せます。

電磁パルス痩身

5,500円 → 無料

服を着たまま寝ているだけで、30分約20,000回の筋収縮。

インナーマッスルを直接刺激し、脂肪燃焼と筋肉増強を同時に。

セルフホワイトニング（15分×2回）

5,500円 → 無料

1回でもトーンアップを実感。染みにくく、施術後の制限が少ないのが特長。

AI肌診断

2,200円 → 無料

約10分で水分量・皮脂量・乾燥状態を可視化し、未来の肌変化をチェック。

店舗情報

REMODE富士店

店名：セルフエステサロンREMODE（リモード）

OPEN日：2025年12月22日

住所：〒419-0201

静岡県富士市厚原838-1 アストーレ富士 1階南

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜・水曜

駐車場：店舗前1台

今後の展望

富士市の最新セルフエステサロンREMODE

REMODE（リモード）は、富士市から「セルフでも、ここまでできる」新しいエステのスタンダードを発信していきます。

男女問わず、脱毛の次のステップのとして美容体験を日常に取り入れて、その楽しさを共有していきたいです。