【富士市】スタッフ常駐型セルフエステ「REMODE（リモード）」12月22日OPEN｜無針水光注射・痩身・ホワイトニング対応
富士市セルフエステサロンREMODE（リモード）
株式会社ONESELF（本社：静岡県沼津市、代表：間部健人）は、富士市に新しく次世代型の
セルフエステサロンREMODE（リモード）をグランドオープンいたします。
REMODE（リモード）は、通常は本格エステサロンでスタッフが行う施術工程を、セルフでも体験できるよう再設計した「スタッフ常駐型セルフエステ」です。
コンセプト｜セルフでも“本格”を叶える、新しいエステ体験
REMODEnのセルフホワイトニング
REMODEでは、施術前の準備・導線案内・機器設定・操作説明といった難しい工程はスタッフが担当。最適な状態を整えたうえで、お客様はボタン操作1回で施術をスタートできます。
「セルフ＝簡易」ではなく、
サロンの“段取り”と“管理”を仕組み化することで、手軽さと本格感の両立を実現しました。
無針水光ジェットなど、これまで本格サロンでしか受けられなかったケアを、もっと手軽に、もっと身近に。
男女問わず、忙しい現代人のための次世代セルフエステです。
店名に込めた想い
富士市セルフエステREMODE
RE（再び・新たに） × MODE（トレンド・先進・最新）
「自分を再定義し、常にアップデートする」という想いを込めています。
人に委ねる時代から、自分でアップデートする時代へ。
REMODEは「本格美容を、日常にする」新しいスタイルを提案します。
OPEN記念｜期間限定オープンキャンペーン
水光肌を目指せる最新機器
【 2025年12月22日～2026年1月31日まで 】
お好きなメニューの中からおひとつ、キャンペーン価格でお試しいただけます。
予約サイト【新規】メニューよりお好きなメニューを選択し、クーポンを適用させご予約をお願いいたします。
▽ 特別メニュー価格
無針水光ジェット
12,500円 → 5,000円
高圧ジェットで美容液を肌深部まで届け、ツヤ・ハリのある水光肌を目指せます。
電磁パルス痩身
5,500円 → 無料
服を着たまま寝ているだけで、30分約20,000回の筋収縮。
インナーマッスルを直接刺激し、脂肪燃焼と筋肉増強を同時に。
セルフホワイトニング（15分×2回）
5,500円 → 無料
1回でもトーンアップを実感。染みにくく、施術後の制限が少ないのが特長。
AI肌診断
2,200円 → 無料
約10分で水分量・皮脂量・乾燥状態を可視化し、未来の肌変化をチェック。
店舗情報
REMODE富士店
店名：セルフエステサロンREMODE（リモード）
OPEN日：2025年12月22日
住所：〒419-0201
静岡県富士市厚原838-1 アストーレ富士 1階南
営業時間：10:00～19:00
定休日：火曜・水曜
駐車場：店舗前1台
今後の展望
富士市の最新セルフエステサロンREMODE
REMODE（リモード）は、富士市から「セルフでも、ここまでできる」新しいエステのスタンダードを発信していきます。
男女問わず、脱毛の次のステップのとして美容体験を日常に取り入れて、その楽しさを共有していきたいです。