サイアンスアカデミー(代表：冨田勝)は、2025年に実施された『日曜朝 最先端探訪シリーズ』全セミナーの録画を、年末年始期間限定で一挙無料配信いたします。





日本最大級の教養系オンラインセミナー





今回配信されるテーマは、慶應義塾大学、東京科学大学、ハーバード大学をはじめとする国内外の研究者、ならびに最先端のベンチャー企業で活躍する起業家を講師に迎え、「便から創薬」「都市環境微生物」「宇宙生物学」「iPS細胞から臓器創製」「田んぼに浮かぶホテル」「環境調和型新素材」「遺伝子とアルコール」など、想像を超えるサイエンスとビジネスの最前線を、多彩な切り口でわかりやすく紹介します。

高校生から社会人まで、文系・理系を問わずご視聴いただけます。









■日曜朝最先端探訪シリーズ2025 テーマ

「便を薬にする！？腸内細菌創薬の最前線」

メタジェンセラピューティクス株式会社CEO 中原拓さん

「酸素を肛門から注入する！？腸呼吸の医療実用化へ」

東京科学大学(旧医科歯科大) 武部貴則さん

「最先端の細胞観察技術で見えてきた染色体の不思議な動き」

ハーバード大学 野崎慎さん

「都市環境に生息する微生物群と人間との共存」

慶應義塾大学環境情報学部 鈴木治夫さん

「生命の起源を探る！宇宙生物学の最前線」

東京科学大学(旧東工大)地球生命研究所 藤島皓介さん

「RNA生物学の最前線」

慶應義塾大学先端生命科学研究所 金井昭夫さん





前半6テーマ





「田んぼに浮かぶホテル＋儲かる農業 ～最先端の地方創生」

株式会社SHONAI代表 山中大介さん

「“畏敬の念”を科学する ～化粧品会社の異色プロジェクト」

株式会社資生堂 岡粼俊太郎さん

「血管を備えたミニチュア臓器の創製」

東京科学大学 佐伯憲和さん

「太陽系大航海時代：深宇宙と深海の共創点」

海洋開発研究機構 高野淑識さん

「循環する木環境調和型新素材 TRANSWOODが創る未来」

株式会社 hide kasuga代表 春日秀之さん

「遺伝子とアルコールの科学」

大分大学医学部教授 松浦恵子さん





後半6テーマ





■配信概要

配信期間： 2025年12月26日(金)から2026年1月5日(月)

対象者 ： 高校生から社会人まで、文系理系不問

監修 ： 冨田勝 慶應義塾大学名誉教授

MC ： 出野泉花

参加費 ： 無料

視聴方法： 下記の登録URLよりメールアドレスをご登録ください。

ご登録後、視聴用URLをお送りします。

登録URL ： https://biolab2025all.peatix.com





【日曜朝最先端探訪シリーズ】

2021年から開催している人気の無料オンラインセミナーシリーズ。

3,000人のフォロワー、視聴者累計20,000人の、日本最大級の教養系オンラインセミナーです。





MC：出野泉花 監修：冨田勝





【キャスター】

出野泉花(でのせんか)

5歳の時に劇団ひまわりに入所。18歳で芸能界を引退するまで声優・役者として活躍した。高校生バイオサミット2016にて厚生労働大臣賞を受賞。慶應義塾大学環境情報学部にAO入試で入学、同大学院システムバイオロジー修士課程修了(2023)。現在はIT企業勤務。





【監修・出演】

冨田勝(とみたまさる)慶應義塾大学名誉教授・元環境情報学部長

慶應大学工学部卒業後渡米。Carnegie Mellon University大学院でAIの研究に従事。Ph.D(1985)取得。CMUの助手、助教授、准教授歴任。1990年に帰国し、慶應大学湘南藤沢キャンパス(SFC)開設と、日本初のAO入試の導入に関わった。また、2001年には山形県鶴岡市に慶應義塾大学先端生命科学研究所を開設し、22年間所長を務め、この間慶應鶴岡発ベンチャーを10社創業支援。近著に「脱優等生のススメ」(早川書房)、「AIとバイオテクノロジーの未来社会」(かんき出版)。