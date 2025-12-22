株式会社ライドオンジャパン(埼玉県川口市、代表取締役：其田 賢一)は、PlayStation4、PlayStation5対応ゲームソフトが最大50％OFFになるセールを開始いたしました。





本セールでは、タクティカルSRPG「マーセナリーズリバース」が1,100円(税込／50％OFF)、酒場経営RPG『不思議の国の冒険酒場』が924円(税込／40％OFF)、ブラックジャックで戦うRPG『Brave × Junction』が1,320円(税込／20％OFF)など、全4タイトルが最大50％OFFで購入できます。

セールの開催期間は2025年12月22日(月)～2026年1月7日(水)までです。









●セール対象タイトル詳細

【タクティカルSRPG「マーセナリーズリバース」】

2,200円 → 1,100円(50％OFF)

ストアページ： https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10003497/





おじさん剣士と若き王女が織りなす傭兵活劇！本格派タクティカルSRPG！マーセナリーズサーガシリーズ「マーセナリーズリバース」は、シリーズの6作品目です。今までのシリーズで登場したシステムやスキルを引き継ぎ、より遊びやすくなっています。





マーセナリーズリバース





【タクティカルSRPG「マーセナリーズラメント」】

2,200円 → 1,320円(40％OFF)

ストアページ PS4： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-CUSA41155_00-0691825242052972

PS5 ： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-PPSA14370_00-0115811891679065





死神に「凶兆が最も高まる 100日後、逃れられぬ死が訪れる。」と、不気味な予言を残された主人公・ヨハンと、大陸各地に広がる謎の疫病を癒やせる巫女・アマーリエが死の運命に立ち向かう傭兵活劇！





マーセナリーズラメント





【酒場経営RPG「不思議の国の冒険酒場」】

1,500円 → 900円(40％OFF)

ストアページ PS4： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-CUSA46497_00-0250306745830706

PS5 ： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-PPSA20196_00-0915034502514739





『不思議の国の冒険酒場』は王国一の酒場を目指す酒場経営RPGです。

やり込み要素満載！料理のレシピは全部で400種類以上登場！ダンジョンは10種類以上登場し、場所に応じた食材やモンスターが次々と登場します。





不思議の国の冒険酒場





【ブラックジャックRPG「Brave × Junction」】

1,650円 → 1,320円(20％OFF)

ストアページ PS4： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-CUSA41155_00-0691825242052972

PS5 ： https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-PPSA32279_00-0425576082326651





「Brave × Junction」は誰もが知っているトランプゲーム「ブラックジャック」の攻防でモンスターとバトルするRPGです。バトルは1vs1のターン制。お互いの手札の数字が21に近い方が相手を攻撃！





Brave × Junction





●2026年お年玉プレゼントキャンペーンを公式Xアカウントにて開始！

新発売のグッズである「Brave × Junction」のトランプ、アクリルキーホルダーセットとオリジナルデザインのQUOカード(500円分)などが、抽選で6名様に当たるキャンペーンを実施いたします。プレゼントキャンペーンの応募期間は、2025年12月22日(月)～2026年1月6日(火)です。





お正月プレゼントキャンペーン





【プレゼントキャンペーン参加方法】

1. ライドオン広報公式Xアカウントをフォロー

@RideonT2( https://x.com/RideonT2 )

2. キャンペーン対象のポストをリポストで応募完了！









●ライドオンジャパン公式ストアにて新グッズ販売開始！

「Brave × Junction」のトランプやアクリルキーホルダーが新たに公式グッズストアに登場しました。





ライドオンジャパン公式グッズストア

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rideonjapan-store/





グッズストア新商品





(C)RideonJapan,Inc.(C)Rideon,Inc.

※ 本文中の会社名または商品名は各社の商標または登録商標です。