TTFCºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à ¥ëー¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¥ô¥é¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÎÏ¡¢¡Ö¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¤Ç¤Ï¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à ¥ëー¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦¡×(2,860±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î22Æü(·î)16»þ¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000238805/?rt=pr
DX¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
12·î21Æü(Æü)¤è¤êÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à ¥ëー¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÎÏ¡Ö¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò¡¢²»À¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥éー¥²9¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¿·µ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤âÄÌ¾ïDXÈÇ»ÅÍÍ¤ÇÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎDX¥ô¥é¥¹¥¿¥à¥®¥¢¤ÈÏ¢Æ°¤¬²ÄÇ½¡£¥Ù¥ë¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à ¥¼¥êー¥«¥¹¥¿¥à¥Î¥¢ー¥ë¡×¤ÎÊÑ¿È²»¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ¿È¸å¥ì¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬»¦µ»¤âÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¤Ë¤Ï¥´¥Á¥¾¥¦¥Ü¥¤¥¹¤È¥éー¥²9(±é¡§¾±»Ê¹ÀÊ¿)¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¡£Å·ÌÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥Á¥¾¥¦¼«Æ°¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥âー¥É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç5²»¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¥Ü¥¤¥¹¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¿ÈÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥ô¥é¥à ¥ëー¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥éー¥²9¤ò¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¾¦ÉÊ²½¡£ÊÌÇä¤ê¤ÎDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»À¼¤¬È¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦(¥¤¥áー¥¸)
¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦(¥¤¥áー¥¸2)
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§DX¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡õ¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://p-bandai.jp/item/item-1000238805/?rt=pr )
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡Ä1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦¡Ä1
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§2,860±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¤×¤ë¥¼¥êー¥Î¥¢ー¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡ÄWÌó57mm¡ßHÌó42mm¡ßDÌó60mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥éー¥²9¥´¥Á¥¾¥¦¡ÄHÌó55mm¡ßWÌó40mm¡ßDÌó28mm(ÊÑ·ÁÁ°)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§3ºÍ°Ê¾å
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¡¢Â¾
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î)16»þ～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23»þÍ½Äê
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯5·îÍ½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¡¦¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¡×Âè6ºî¡£°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¥·¥ç¥¦¥Þ(±é¡§ÃÎÇ°±ÑÏÂ)¤ÏÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¡¦¥°¥é¥Ë¥åー¥È¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¿Í´Ö¤ò°Ç²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¼Ò¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÀï¤¦¡£¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥·¥ç¥¦¥Þ¤¬¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎâÇÂ°(¤±¤ó¤¾¤¯)¤Ç¡¢¼«Î©¤·¤ÆÆ°¤¥·¥ç¥¦¥Þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ø¤ÎÊÑ¿È»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤È¤Ï
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ïº£¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥áー¥«ー¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡¢¿©´á¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡× https://p-bandai.jp/?rt=pr