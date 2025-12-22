株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書」を、2025年12月26日に発売いたします。

「生徒の成長が遅い」「なかなか暗譜できず、自信がなさそう」「譜面を読むのが苦手」……生徒の課題がわかるし、ソルフェージュの教材はたくさん持っているけれど、どう指導したらもっと生徒が楽しんでくれるかわからない……という先生へ。この本を読んでレッスンを少し工夫することで、生徒のやる気と自主性を引き出し、「もっとやりたい！」「音楽が楽しい！」の声があふれてきます。この本で、生徒も先生も楽しくソルフェージュに取り組みましょう！［目次］ はじめに第1章 ソルフェージュの3本柱第２章 「読譜力」を鍛える指導法第３章 「リズム感」を鍛える指導法第４章 「音感」を鍛える指導法第５章 「暗譜力」を鍛える指導法 ３本柱のバランスが知れるソルフェージュ教材一覧おわりに［著者プロフィール］尾島未佳 おじま・みかDaisy Music Academy代表。武蔵野音楽大学大学院ピアノ専攻修了。延べ2万人以上の子どもたちにソルフェージュを指導してきた経験をもとに、歌って楽譜が読めるようになるオリジナルメソッド「うたハノン®︎」を開発。武蔵野音楽大学付属音楽教室での指導経験を軸に工夫を重ねた独自の指導法に注目が集まり、指導者向け講座にはこれまでに延べ1,000人以上が参加。「生徒が変わった！」という喜びの声が寄せられている。現在はDaisy Music Academyを主宰し、全国の指導者に向けた講座や、国内外の生徒から寄せられる「楽譜が読めるようになりたい」という声に応えるソルフェージュレッスンを展開。生徒の音楽基礎力の向上と、楽しさを実感できる音楽教育の普及を目指している。

【商品詳細】

生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書

定価：2,530円(10％税込) 仕様：A5判縦/160ページ発売日：2025年12月26日 ISBN：978-4-636-12078-3商品コード：GTB01102441https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102441

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817307945

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP