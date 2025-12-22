株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきまして、2025年12月31日(水)より、HoYoverseが展開する大人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボ企画「ゼンレスゾーンゼロ×GiGOキャンペーン第2弾」を開催いたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月31日(水)～2026年2月1日(日)第1弾：2025年12月31日(水)～2026年1月16日(金)第2弾：2026年1月17日(土)～2026年2月1日(日)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設HPをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2025年12月31日(水)より順次登場予定

■2026年1月17日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルノベルティをランダムで1つ+ゲーム内アイテムとの交換コード付きカードを1枚進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

ゼンレスゾーンゼロとは

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。現在、『ゼンレスゾーンゼロ』はPlayStation®5 Pro、PlayStation®5、Xbox Series X|S、iOS、AndroidおよびPCにて配信中。『ゼンレスゾーンゼロ』公式HPhttps://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/

著作権表記

©miHoYo ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2512/zenless/

各種公式サイト

GiGOのお店公式Xアカウントhttps://x.com/GENDA_GiGO