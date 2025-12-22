広島ホームテレビは、2026年8月15日(土)「HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 広島」を上野学園ホールで開催します。公演サイト：https://www.home-tv.co.jp/event/hoshikuzu-scat/

内容

2005年に新宿二丁目で結成された、ミッツ・マングローブ、ギャランティーク和恵、メイリー・ムーの3人による女装歌手ユニット。同地を拠点に全国各地でのイベント出演やコンサートを重ね、エンタテインメント性の高いグループへと成長。時代やジャンルを超えた幅広い歌謡曲を、それぞれの個性豊かな歌声と洗練されたハーモニーで表現する唯一無二の世界観。音楽性と表現の幅を広げ続ける星屑スキャットの歌声は、今なお多くの注目を集めています。ぜひ会場でその魅力をご体感ください。

公演概要

公演日時：2026年8月15日(土) 17:00開演(16:00開場)会場：上野学園ホール料金：9,500円 (全席指定・税込)※未就学児童入場不可※お一人様8枚まで※開場/開演時間が変更となる場合がございます。あらかじめご了承の上、お申し込みください。※開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。※車椅子でご来場されるお客様は、ご購入前にHOMEイベントセンターまでお問い合わせください。

チケット

■オフィシャルファンクラブ「夜空」先行 (抽選)12月24日(水)12:00～1月6日(火)23:59・WEB受付：https://x.gd/D3YDz■オフィシャル先行（抽選）1月10日(土)12:00～1月18日(日)23:59・WEB受付：https://x.gd/axTI4■一般発売：3月28日(土)10:00～ ※予定主催:広島ホームテレビ企画・制作:バガンザ・インターナショナルズ / Euclid Agency Inc. / ALC