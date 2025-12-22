Perfume¤òÀ¸¤ó¤ÀASHÈ¯3¿ÍÁÈ¡ÖDILAⅢ¡Ê¥Ç¥£¥é¥à¡Ë¡×2026Ç¯2·î23Æü¥Ç¥Ó¥åー·èÄê
Perfume ¤òÀ¸¤ó¤À¥¢¥¯¥¿ー¥º¥¹¥¯ー¥ë¹Åç(ASH)¤«¤é¡¢3¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖDILAⅢ¡Ê¥Ç¥£¥é¥à¡Ë¡×¤¬2026Ç¯2·î23Æü¥Ç¥Ó¥åー·èÄê¡ª¡È¼§ÎÏ¡É¤ÇÀ¤³¦¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¹Åç¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡£¿·»þÂå¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡£
¢£ DILAⅢ¡Ê¥Ç¥£¥é¥à¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡Ö¤½¤Î¼§ÎÏ¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤¡×
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡ÖDILAⅢ¡×¤Ï¡¢¡ÖDraw In Like A Magnet¡Ê¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£ËöÈø¤Î¡ÖⅢ¡×¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë3 ¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î¹½À®¤òÉ½¤·¡¢Æ±»þ¤ËMagnet¤Î¡ÖM¡×¤ò»ë³ÐÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASH DREAM STAGE¡×¤Ë¤Æ¡¢3¼¡¤Î¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Àº±Ô3¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢ASH26Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§ ¡Ö¸ÄÀ¤¬È¿È¯¤·¹ç¤¤¡¢¶¯Îõ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¹ç¤¦¡×
3¿Í¤Î°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¼§¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢°µÅÝÅª¤Êµá¿´ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶Ë¤á¤¿¹âÅÙ¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¥Üー¥«¥ëµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
DILAⅢ ¡Ã HINATSU / The BRIDGE¡Ê²Í¤±¶¶¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ¼§¾ì¤ÎÃæ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥Ð¥é¥ó¥µー2012Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ¥¯ー¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê³°¸«¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£±Ñ¸ì¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ò³è¤«¤·¤¿R&B¤äHip-Hop¤Î¥°¥ëー¥ô¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÈÀ¤³¦¤ò·Ò¤°¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£
DILAⅢ ¡Ã MEISA / The IGNITION¡ÊÃå²ÐºÞ¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ½Ö´Ö¤Ç°ú¤¹þ¤à¡¢¶¯Îõ¤Ê¼§ÎÏ2011Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤È°µÅÝÅª¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖÃå²ÐºÞ¡×¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¡£
DILAⅢ ¡Ã MIYABI / The CONDUCTOR¡Ê»Ø´ø¼Ô¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ¼§¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡¢´°àú¤Ê»Ø´ø¼Ô2011Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ´ö²¿³ØÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò½É¤¹´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÇÁ´ÂÎ¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥êー¥Àー¡£Ê£»¨¤Ê¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÎäÀÅ¤µ¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¸«¤»¤ëÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¢£ ¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó
2026Ç¯2·î23Æü¤ÎCD È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î22Æü¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦È¯ÇäÆü¡§ 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡ØChasing Stars¡Ù/ ¡Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡§¡ØStill I Wonder¡Ù¡Ë¡ØChasing Stars¡Ù¡¡ºî»ì¡§DAICHI YOKOTA / ºî¶Ê¡§DAICHI YOKOTA¡ØStill I Wonder¡Ù¡¡ºî»ì:DAICHI YOKOTA ¡¢Koki kira / ºî¶Ê:DAICHI YOKOTA¡¦¥ìー¥Ù¥ë¡§ ¤â¤ß¤¸¥ìー¥Ù¥ë¡¦²Á³Ê¡§ 1,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦Àè¹ÔÇÛ¿®¡§ 2026Ç¯1·î22Æü³«»Ï
¢£ ¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë@¹ÅçCLUB QUATTRO¾ÜºÙ¤Ï¡ÖFan Club: https://dilamash.bitfan.id/¡×¤ÇÈ¯É½