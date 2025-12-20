全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーション『学園アイドルマスター』とコラボレーションした新作リアル脱出ゲーム『人狼潜む文化祭からの脱出』を、2026年2月27日(金)より東京、大阪、愛知にて順次開催することを決定しました。

https://realdgame.jp/s/gkmas/

本イベントは、初星学園に所属するアイドル13名が企画した文化祭ステージライブ企画『初星村からの脱出』を成功させるため、担当アイドルと協力しながらさまざまな事件を解決する体験型ゲーム・イベントです。参加者は文化祭ステージライブ企画内では観客の1人として、その舞台裏ではプロデューサーとして、ライブの成功を目指します。

アイドルを1人選び、やりとりをしながら舞台の成功を目指すプロデューサー体験！

イベントでは、出演する13名のアイドルのうち、日によって異なるパフォーマンスメンバー5名から、担当アイドルや一緒に物語を楽しみたいアイドルを1名選び、コミュニケーションを取りながら物語が進行します。パフォーマンスメンバー5名は、物語の中心として登場するほか、イベント内で披露されるスペシャル楽曲の3DCGライブにも出演。さらに、当日のパフォーマンスメンバーごとに謎の一部や演出が異なるほか、選択した担当アイドルごとにセリフや見られる映像も変化するため、何度でも楽しめるイベントとなっています。

文化祭ステージライブ企画のテーマは「人狼」。役柄の衣装に身を包んだ描き下ろしイラストが登場！

文化祭ステージライブ企画『初星村からの脱出』は、アイドル13人が演じる「村人」と、観客である参加者が「旅人」となり協力し、村人たちの中に潜む「人狼」を暴きだす、体験型のゲーム・イベントです。旅人である参加者が実際にアイドルたちとコミュニケーションを取り、さまざまな情報をもとに推理することが人狼を見つけ出す鍵になります。また、役柄に合わせた衣装をまとうアイドルたちが描かれたメインビジュアルも必見。舞台に登場するアイドルたちの、ここだけのオリジナルストーリーとボイスをお楽しみ下さい。

文化祭ステージライブ企画を彩るスペシャル楽曲「SEARCH RIGHT」 パフォーマンスメンバーによる3DCGライブをお見逃しなく！

さらにイベント内ではスペシャル楽曲「SEARCH RIGHT」の3DCGライブを楽しめます。イベント中は、楽曲のオリジナルメンバーである生徒会6名バージョンではなく、当日のパフォーマンスメンバー5名による歌唱でライブをお楽しみいただきます。アイドルたちの舞台を締めくくる大切な楽曲となっているので、ぜひその目で彼女たちのパフォーマンスを見届けてください。

2025年12月21日(日)よりプロデューサー先行販売＆少年探偵SCRAP団(FC)先行販売がスタート

2026年2月27日(金)より東京、大阪、愛知にて順次開催する本イベントのチケットは、2025年12月21日(日)よりプロデューサー先行販売および少年探偵SCRAP団(FC)先行販売がスタート。プロデューサー先行販売では、学園アイドルマスター公式Xにて投稿されたURLよりチケットを購入することができます。2025年12月25日(木)12:00からは一般販売がスタート。先着順での販売となりますので、ご購入はお早めにご検討ください。

なお、前売チケットは＋3,500円で特典付きチケットに変更が可能。特典付きチケット限定グッズ「プロデューサーセット」は、アイドルたちから集めた情報をメモしたり書類をまとめたりするのに便利な、描き起こしデフォルメイラストがデザインされた「クリップボード」と「ボールペン」、さらに描き下ろしイラストがデザインされた「チケット風カード」です。イベント当日に大活躍する嬉しいセットになっており、当日購入ができない前売だけの特別なチケットとなりますので、ぜひお見逃しなく！3都市にて期間限定開催となる本イベント。描き下ろしイラストを用いたオリジナルグッズ情報は後日公開となります。ほかでは味わえないプロデューサー体験が楽しめる特別なイベントに、どうぞご期待ください。▽過去のリアル脱出ゲームの様子

リアル脱出ゲーム×学園アイドルマスター『人狼潜む文化祭からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/gkmas/◼︎ストーリー「お願いプロデューサー！ あなたの力を貸して！」ここは国内最大のアイドル養成学校として知られる「初星学園」。その学園に通うプロデューサーのあなたは、自身の担当アイドルをトップアイドルにするべく日々活動を行なっていた。今日は学園の一大イベント、文化祭当日。観客が人狼を探し出す体験型のステージイベントに、あなたの担当アイドルは出演することになった。「自分の成長を観に来て欲しい」そう誘われたあなたは観客として参加するが、裏ではとんでもない事件が起こっていて…？人狼を浄化する儀式(ライブ)が始まるまであとわずか。人狼を見つけ出し、舞台裏の事件を解決し、最高のステージを用意することはできるのか!?君が選んだアイドルとともに、キセキを起こしステージを成功に導け！◼︎プレイ形式所要時間：約110分(制限時間：70分)参加人数：制限なし屋内：ホールサイズ必要なもの：スマートフォン、イヤホン※本イベントはインターネットに接続されたスマートフォンが必要です。※フィーチャーフォン(ガラケー)、タブレットには対応しておりませんのでご注意ください。※端末のOSおよびお使いのブラウザは事前に最新版へアップデートをお願いします。※通信費はお客様のご負担となります。※スマートフォンのバッテリーは十分余裕を持ってお越しください。◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス 4F PTGルーム：2026年2月27日(金)～5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年5月14日(木)～6月21日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 706ホール：2026年7月16日(木)～9月6日(日)◼︎チケット販売スケジュールプロデューサー先行販売：2025年12月21日(日)12:00～12月25日(木)11:59 ※チケット購入の詳細は学園アイドルマスター公式Xをご確認ください。 ※各回のチケットには限りがあります。少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年12月21日(日)12:00～12月25日(木)11:59 ※各回のチケットには限りがあります。一般販売：2025年12月25日(木)12:00～ ※プロデューサー先行販売、少年探偵SCRAP団(FC)先行販売により完売回がある可能性があります。 ※プロデューサー先行販売、少年探偵SCRAP団(FC)先行販売、一般販売で購入可能なチケットに違いはございません。◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：4,200円特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,500円特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈当日(平日)〉一般：4,500円U22団員：2,250円〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,800円※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。〈特典付きチケット情報〉「プロデューサーセット」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。

◼︎参加特典、リピート参加特典〈参加特典〉文化祭ステージライブ企画『初星村からの脱出』の入場チケットをイメージした、チケット風カードを参加者全員にプレゼント！〈リピート参加特典〉参加特典も保管できる！ 描き起こしデフォルメイラストをデザインしたチケットホルダーをプレゼント！※デザインは後日公開

◼︎パフォーマンスメンバー日ごとに、下記5名がパフォーマンスメンバーとして物語の中心となり、3DCGライブに出演します。花海咲季／藤田ことね／葛城リーリヤ／十王星南／秦谷美鈴花海咲季／月村手毬／雨夜 燕／倉本千奈／花海佑芽花海咲季／有村麻央／紫雲清夏／篠澤 広／姫崎莉波◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉学園アイドルマスターとは

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。アプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々な展開を予定しています。新しい舞台で描かれるアイドル達との学園生活を、ぜひ楽しんでください！☆「学園アイドルマスター」オフィシャルサイト：https://gakuen.idolmaster-official.jp/☆「初星学園 文化祭周遊マイレージ」：https://idolmaster-official.jp/gakuen/mileage☆「学園アイドルマスター」公式Xアカウント：https://x.com/gkmas_official

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine