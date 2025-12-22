マイナビ、子どもたちが実現したいキャリア（生き方）を考える絵画コンクール 「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」を初開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）は、小学生の子どもたちが実現したいキャリア（生き方）を考えるための絵画コンクール、「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」を初めて開催しました。全国より3,283人からの応募があり、その中から入賞作品40点・学校団体賞10校を選出しました。また、応募いただいた職業のデータをもとにした「マイナビ小学生将来なりたい職業ランキング」のトップ10も同時に発表します。

開催背景

マイナビは、持続可能な社会づくりに貢献するため、「次世代育成」に力を注いでいます。

今回開催する「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」は、未来を担う子どもたちが“自分らしいキャリア（生き方）”を考えるきっかけを届けたいという想いから、朝日小学生新聞とともにスタートしました。

子どもたちが大人になるまでにはまだ時間がありますが、小学生のうちから「好きなこと」「得意なこと」「やってみたいこと」を見つけ、実現に向けて一歩を踏み出す。その過程で、多くの選択肢の中から“なりたい職業”を選んでほしいと願っています。

実施概要

◆名称：「マイナビ小学生将来なりたい職業コンクール」

◆募集テーマ：「みなさんは何のためにはたらきたい？

将来やってみたいおしごとを絵と文章で表現してみよう。」

◆応募資格：全国の小学生

◆応募部門：低学年の部／高学年の部

◆賞：

・マイナビ賞（低学年・高学年 各1名）：賞状＋図書カード3万円分

・朝日小学生新聞賞（低学年・高学年 各1名）：賞状＋図書カード1万円分

・審査員特別賞（低学年・高学年 各3名）：賞状＋図書カード5千円分

・優秀賞（低学年・高学年 各15名）：賞状＋図書カード1千円分

・学校団体賞（低学年の部・高学年の部10団体）：賞状+図書カード1万円分

・参加賞：応募者全員にプレゼント

◆応募期間：2025年6月１日（日）～9月17日（水）

◆実施主体：＜主催＞株式会社マイナビ／＜共催＞朝日小学生新聞

◆詳細：https://www.asahi.com/asagakuplus/article/asasho/15720547

低学年の部／入賞作品発表

◆マイナビ賞 受賞作品

【受賞者】 北野 双葉さん

（大阪府／堺市立浅香山小学校／2年生）

【なりたい職業】 ようち園の先生

【理由】

わたしにはようち園のときに２年間担任をもってくれた先生がいます。いつもニコニコしてとってもやさしくてわたしが一ばん大すきな先生です。その先生といっしょにようち園ではたらきたくてこの絵をかきました。先生におしえてもらったようにわたしも子どもたちにやさしくおしえてあげたいなと思います。そのすがたをこの絵のように先生にみてほしいです。

◆朝日小学生新聞賞 受賞作品

【受賞者】 大橋 詩朗さん

（福岡県／福岡市立香椎下原小学校／1年生）

【なりたい職業】 ぜんざいやさん

【理由】

ぼくは、ぜんざいがすきです。あんこがすきで、つくるのもすきです。きっかけは、おしょうがつのこうみんかんでくばられていたぜんざいです。すごくおいしくて、なんかいもおかわりするくらいでした。ぼくも、おいしいぜんざいをたくさんつくりたいです。そして、たくさんのひとにたべてもらいたいです。

◆審査員特別賞（受賞者3名）

山本 零さん／金子 慎太朗さん／江口 莉希さん

◆優秀賞（受賞者15名）

玉寄 桜大さん／江戸 晴一朗さん／久保 那心さん／佐野 心春さん／正木 紗奈さん／杉本 智佳子さん

多田 一晴さん／藤原 陽登さん／日向 美結さん／武藏 史也さん／中村 百花さん／中川 希さん

小林 愛さん／天木 悠嵩さん／荒木 晴騰さん

高学年の部／入賞作品発表

◆マイナビ賞 受賞作品

【受賞者】 阿部 英明さん

（宮城県／聖ドミニコ学院小学校／6年生）

【なりたい職業】 海上保安官（飛行士）

【理由】

私のなりたい職業は、海上保安官です。飛行士（パイロット）として、ヘリコプターを操縦し、海で救助を待つ人を助けに行きたいと思っています。私の父は、国が指定する難病です。私は、医師になって、父の病気を治すことはできないけど、「人を助ける仕事をしたい」と思っています。海と船が大好きなので、海上保安庁の航空機のパイロットになり、船よりも早く要救助者を助けに行きたいと強く思っています。

◆朝日小学生新聞賞 受賞

【受賞者】 古市 光さん

（東京都／多摩市立瓜生小学校／4年生）

【なりたい職業】 忍者のタクシー運転手

【理由】

ぼくは、ようち園の時から忍者になりたいと思っていました。だから忍者の体験やしゅ行もしました。その後タクシー運転手にもなりたくなって、両方やることにしました。

この仕事は

１. 日中はターゲットの会社の前でタクシーを停める

２. お客さんや会社の人を乗せて会話しながら情ほうを集める。これをくり返す

３. 夜になったら忍者になってひみつのミッションを開始する、という内容です。

毎日スリルがあってわくわくする職業です。

◆審査員特別賞（受賞者3名）

樋浦 さくらさん／宝角 菜々美さん／呉坪 透真さん

◆優秀賞（受賞者15名）

有泉 和香さん／山ノ井 彩葉さん／日川 紗那さん／中村 亮太さん／萬 暁璃さん／正木 杏果さん

大塚 理仁さん／横田 姫愛乃さん／古川 雄琉さん／山嵜 美佳さん／谷口 晴南さん／中村 周慈さん

田代 鈴さん／ 進藤 祐衣さん／横山 朋香さん

学校団体賞

◆学校団体賞（受賞校10校）

熊取町立北小学校／西宮市立鳴尾東小学校／大阪市立豊崎東小学校／八千代市立大和田南小学校

大野城市立大利小学校 ／岡崎市立矢作西小学校／南あわじ市立榎列小学校

鹿児島市立草牟田小学校／絵画教室アートなかま／高知市立泉野小学校

審査員からの総評

普段、私たちは大学生を中心とした皆様のキャリア形成や就職活動、企業の採用活動を支援しており、「職業」というものをロジカルな「言葉」で捉え、考えていました。しかし、今回のコンクールで小学生の皆さんの色鮮やかな絵画と情熱のこもった作文を拝見し、「職業」とは本来、あたたかく、希望に満ち、人をワクワクさせるものなのだ、と気づきました。

また、大学生と比べ、「職業に就く」というゴールまでの時間的な距離が長い分、小学生の皆さんの方がより自由で、純粋な「強い想い」を抱いている印象を受けました。

この想いを忘れずに、これからのキャリアを歩んでいってほしいと思います。

マイナビ編集長 高橋 誠人

応募いただいた作品どれもが子どもたちのキラキラした想いが込められていて、力強いパワーをもらいました。

「将来なりたい職業」というテーマは、まだまだ遠く漠然としているかな？と思っていましたが、私の想像を飛び越えていました。具体的でじっくり観察したからこそわかる描写が丁寧にされていて、子どもたちの熱い気持ちをいたるところから感じることができました。

これからも「将来こうなりたい！」という想いを夢につなげていってください。みんな、すばらしかったです。応援しています！

マイナビ子育て編集長 川島輝美

「マイナビ小学生将来なりたい職業ランキング」発表

全国の小学生3,283件の応募データから算出した、将来なりたい職業ランキングのトップ10を発表します。

マイナビキャリアリサーチラボ研究員のコメント

今回の職業ランキング調査では、まず「食に関する職業」が人気を集めていることがわかりました。上位には「パティシエ・パティシエール」「パン屋」が入っています。コメントには「弟の誕生日にお母さんとケーキを作ったら喜んでくれてうれしかった」「たくさんの人を笑顔にしたい」とありました。子どもたちが日常生活で身近に接する「食」に関わる職業が選ばれている背景には、家庭や地域社会での体験、また実際に働く大人との接点があり、子どもたちの職業観に影響を与えていることがうかがえます。

次に、「人を助ける仕事」も多くの子どもたちから支持を集めています。「消防士」や「自衛官」、「医師」、「獣医師」など、困っている人や動物を助けたい、誰かの役に立ちたいという思いがコメントに多く見られました。さらに、サッカーや野球などの「スポーツ選手」も上位に挙げられています。憧れの選手の活躍や、家族・友人とのスポーツ体験が職業選択に強く影響している様子が見受けられます。コメントの中には「みんなを喜ばせたり、驚かせたりする選手になりたい」「見ている人に感動を与えたい」といった、スポーツを通じて人を喜ばせたい、元気にしたいという気持ちが表現されています。

これらの傾向の根底には、子どもたちは、自分の好きなことや憧れの職業を通じて、身近な人や社会に貢献したい、誰かを幸せにしたいという思いを大切にしていることが、今回の調査から浮かび上がりました。今後も、こうした気持ちを育みながら職業観を形成できる環境づくりが重要だと感じました。

マイナビキャリアリサーチラボ 主任研究員 東郷こずえ

