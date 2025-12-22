スイデンがシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」へ電動アシスト自転車を導入

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）と、株式会社スイデン（本社：群馬県高崎市、代表取締役：味戸 敬司、以下「スイデン」）は業務提携し、2025年12月より国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車200台を導入したことをお知らせします。

OpenStreetは、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を29都道府県で展開し、約13,000カ所にステーション（駐輪場）を設置しています。車両台数は約55,000台を超え、約512万人の会員の皆さまにご利用いただいています。

スイデンは、1986年に創業し各種工作機械の設計や製作、輸出入サポートなどを行っています。このたび新たにシェアサイクル事業に参画することで、地域住民や来訪者の利便性と回遊性の向上、放置自転車対策、環境対策など、地域が抱えるさまざまな課題の解決に寄与する取り組みを推進していきます。

OpenStreetとスイデンは今後も、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、CO2を排出しない環境にやさしい移動手段の提供による持続可能な地域社会を実現します。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/

■スイデンについて

スイデンは「常に次代をみつめ、快適を『かたち』にするモノづくり、そして夢づくりを通じて環境にやさしい社会づくりへの貢献」を経営理念に掲げ、地域社会の発展とともに歩んでいます。お客様の仕様に沿った電気制御システムや各種製造ラインのご提供、また中国をはじめ新興国への装置の輸出など、アジア諸国へのゲートウェイとして、これからのモノづくりをトータル的にサポートいたします。

https://www.suiden-run.co.jp/