恵産業株式会社がシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車 計1,000台を追加導入

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）と、恵産業株式会社（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：小平 卓、以下「恵産業」）は2025年12月までに国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車1,000台を追加導入したことをお知らせします。

OpenStreetと恵産業は業務提携を開始した今年9月、国内最大級のシェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」に電動アシスト自転車300台を導入しておりましたが、さらなるシェアサイクル事業の推進によるシェアリングエコノミーおよび循環型社会の実現を目指し、新たに10月から12月までの期間で700台を追加導入し、合計1,000台となりました。

OpenStreetと恵産業は今後も、電動アシスト自転車のシェアサイクルサービスを拡大することにより、住みやすく安全なまちづくりに寄与するとともに、CO2を排出しない環境にやさしい移動手段の提供による持続可能な地域社会を実現します。

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーションであれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/

■恵産業について

恵産業は、群馬県前橋市を拠点に東京や横浜に支店を持ち、自社製造の建築資材のリースや販売を行っています。

https://megumi-s.com/








