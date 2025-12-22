¡ØDelta Force¡Ù20vs20À¤³¦Âç²ñ¡¢½éÂå²¦¼Ô¤¬·èÄê¥¿¥¤ÂåÉ½¤¬Îò»ËÅªÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡ªÆü´Ú¹çÆ±¥ªー¥×¥óÂç²ñ³«ºÅ·èÄê¡ª
¹âÉÊ¼Á¤ÊFPS¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ëTeam Jade¤Ï¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡ØDelta Force¡Ù½é¤È¤Ê¤ë20vs20Âçµ¬ÌÏ¶¥µ»Âç²ñ¡ÖDelta Force Invitational: Warfare 2025¡× ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÊÄËë¤·¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¥Áー¥à Toxido Next Generation¡ÊToxido NxG¡Ë ¤¬½éÂåÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï12·î11Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ØDelta Force¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë Warfare¥âー¥É¡Ê20vs20¡Ë ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î¸ø¼°¹ñºÝÂç²ñ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇÔËÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÄºÅÀ¤Ø¨¡¨¡Toxido Next Generation¤Î¾¡Íø¤Îµ°À×
Toxido Next Generation¤Ï¡¢¾Þ¶âÁí³Û20Ëü¥É¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â6Ëü¥É¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç²ñ½øÈ×¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ Teng Long ¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÇÔ¼ÔÂ¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤È²ó¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Áー¥à¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤ÆÄ¾¤·¡¢DNI ¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÆ¤ÓÂÐÖµ¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ï¢·È¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢2-0¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢Toxido Next Generation¤Ï¡ØDelta Force¡Ù»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÏ¿Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½éÇ¯ÅÙe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ
DFIW 2025¡ÃDAY1 Âç²ñ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YN_HzbFU6kw ]
À¤³¦½é¤Î20vs20¸ø¼°¹ñºÝÂç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¶¥µ»ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ØDelta Force¡Ùe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤¿Áí»ëÄ°»þ´Ö¤Ï30Ëü»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂçÆ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï33,700¿Í°Ê¾å¤òµÏ¿¡£»ëÄ°¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï YouTube ¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç²ñ¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢20vs20¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢¤ò¼´¤È¤·¤¿¶¥µ»·Á¼°¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤È´ÑÀï²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDelta Force Invitational: Warfare 2025¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¡ØDelta Force¡Ùe¥¹¥Ýー¥ÄÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿³Î¤«¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤Î¶¥µ»Åª¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØDelta Force¡Ù»Ë¾å½é¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥ªー¥×¥óÂç²ñ¡ÖAhsarah Open¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
À¤³¦Âç²ñ¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢Team Jade¤Ï¡ØDelta Force¡Ù»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆü´ÚÃÏ°è¹çÆ±¤Î¥ªー¥×¥ó¶¥µ»Âç²ñ¡ÖAhsarah Open¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥âー¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖOperations¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¤«¤Ä¿´ÍýÀï¤¬¸òºø¤¹¤ë¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£Æü´Ú¤ÎÀº±Ô¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢Áí³Û80Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç²ñ³µÍ×
¡ÖAhsarah Open¡×¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Æ±°ì¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦½é¤Î¸ø¼°¥ªー¥×¥óÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¥ëー¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¹âÅÙ¤Ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º-¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÁèÃ¥Àï¡Ê¶¥µ»ÍÑ¥ëー¥ë¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£³«È¯¥Áー¥àTeam Jade¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¶¥µ»¥·ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¥°¥íー¥Ð¥ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Þ¶â¡¦ÆÃÅµ
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÆÃÊÌ¤Ê²¸·Ã¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Þ¶âÁí³Û¡§ 80Ëü±ß
¡¡»²²Ã¾Þ¡§ Âç²ñ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÇ§¼±É¼ - ¤ª¶â»ý¤Á¡×
¡¦Âç²ñ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë ¢¨±þÊç¥Áー¥à¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
12/9(²Ð)¡§±þÊç³«»Ï
1/4(Æü) 23:59¡§±þÊçÄùÀÚ
1/6(²Ð)¡§¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÈ¯É½¡Ê¥Áー¥à¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¡Ë
1/10(ÅÚ) ～12(·î)¡§Í½Áªor¥¹¥¯¥ê¥à
1/17(ÅÚ)¡§½à·è¾¡
1/18(Æü)¡§·è¾¡(ÇÛ¿®¤¢¤ê)
¡¦¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¡¢¸ø¼°Discord¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/MamJ3DLcLFeutNdQ9
¡ØDelta Force¡ÙÆüËÜ¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/u75meTQGVm
Æü´Ú¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢åÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°µÅÝÅª¤ÊÉðÎÏ¤«¡£
¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー½ô·¯¡¢¥¢¥µ¥é¤ÎÃÏ¤ÇÂÔ¤Ä¡£
¡ØDelta Force¡Ù³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Delta Force
³«È¯¡§Team Jade
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡§TiMi Studio Group
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC/Consoles/Mobile
PCÈÇ&¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯4·î22Æü
¥³¥ó¥½ー¥ëÈÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯8·î19Æü
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡ØDelta Force¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØDelta Force¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©ー¥¹¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥åー¥¿ー¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤ÊÉð´ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÇÅÐ¾ì¡£
Team Jade¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Team Jade¤Ï¡¢TiMi Studio Group¤Ë½êÂ°¡¢¡ØCall of Duty: Mobile¡Ù¤ä¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëPC¥·¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡ØAssault Fire¡Ù¤Î³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢BAFTA¤äTGA¤Ê¤É¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¶È³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬½¸¤¦Àº±Ô³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£