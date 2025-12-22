“CVR４倍”を実証、SNS時代のUX最適化のためのスワイプ型LP「Swipity」提供開始

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、スワイプ型LP作成・LPO支援サービス「Swipity」の提供を開始いたしました。

■サービス提供の背景

Digital Arrow Partnersが運営する総合Webマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」は、これまで多様な業界のWebマーケティング支援に取り組んでまいりました。

近年個人のスマートフォン保有率は８割を超え（※）、ユーザーの情報収集の中心はパソコンからスマートフォンへと本格的に移行しています。それに伴い、SNSのような直感的で軽快なUI/UXが標準的なユーザー体験として広く浸透しつつあります。こうしたユーザー行動の変化により、従来主流であった縦長LPでは、スクロールの負荷や情報量の多さが原因で途中離脱が発生しやすいという課題が浮き彫りになっているのが現状です。

こうした課題を踏まえ、Digital Arrow Partnersでは短期間で効果的なLPを制作する新サービスとして「Swipity」の提供を開始いたしました。スマートフォンユーザーが日常的に行うスワイプ操作を取り入れたLPは、ユーザー体験向上とCVR（コンバージョン率）改善の両面で効果が期待できます。

サービスの正式リリースに先立ち複数社にてテスト導入を実施し、「CVRの導入前後比300％増」や「直帰率50％改善」といったユーザー行動の改善と広告運用成果を実証しております。また化粧品企業のEC新規獲得向けLPでは、「Swipity」導入によって安定的なCPA（顧客獲得単価）の低減（導入前後で約26％改善）を実現しながら、CVRが2.0％から4.12％へと大幅改善いたしました。これらの実績を踏まえ、より多くの企業の課題解決に貢献すべく本格提供の開始に至ります。

■「Swipity」とは

「Swipity（スワイピティ）」は、SNSのように縦や横へスワイプできるLP作成・LPO（ランディングページ最適化）支援サービスです。

スワイプ型にすることで情報をカード上に区切って提示できるため、ユーザーにとって読み進めやすく、内容をテンポよく理解できる構造を実現しています。従来の縦長LPでは、スクロールの負荷や情報量の多さによって離脱が起きやすいという課題がありましたが、「Swipity」ではスマートフォンユーザーが日常的に触れている操作性を取り入れることで、直感的でストレスのないユーザー体験の提供が可能です。

また、「Swipity」はお申し込みからスワイプ型LPの作成完了まで最短10営業日と、スピーディに導入できる点も大きな特長です。企業の目的や課題に応じて選べる３段階のプランを用意しており、用途に合わせて最適な形での運用が可能です。

本サービスを導入することで、企業のWebマーケティングにおいて、以下のような効果が期待できます。

・UX改善によるCVR向上

・直観的な操作性による離脱率の軽減・読了率の向上

・LPO支援によるPDCAサイクルの最適化

テスト導入した企業の事例詳細、サービスのお問い合わせ先はこちら

https://darrow-p.com/

今後もDigital Arrow Partnersは、企業の成長を支える最適なWebマーケティング支援の提供を目指してまいります。

※：総務省発表「令和６年通信利用動向調査の結果」内「情報通信機器の普及状況」より（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf）

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/