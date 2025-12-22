《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー1/18(日)朝10時開催 『次世代の美しさを手に入れる～宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』坪田 一男 先生(株式会社坪田ラボ / 代表取締役社長CEO)、Dr. Kyle Landry (Co-founder and President of Delavie Sciences, Ph.D)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤承正)は、2026年1月18日(日)に、坪田 一男 先生(株式会社坪田ラボ / 代表取締役社長CEO)、Dr. Kyle Landry (Co-founder and President of Delavie Sciences, Ph.D)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『次世代の美しさを手に入れる～宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』を開催します。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『次世代の美しさを手に入れる～宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』
坪田 一男 先生 / Dr. Kazuo Tsubota
株式会社坪田ラボ / 代表取締役社長CEO
慶應義塾大学 / 名誉教授
Dr. Kyle Landry
Co-founder and President of Delavie Sciences, Ph.D
1) ハーバード大学発エイジング研究X宇宙科学
2) 共同創業者はDavid Sinclaire教授！ (「Life Span」著者)
3) 宇宙空間を耐え抜いた成分が肌を新次元に守る
4) サーチュイン(長寿遺伝子)を活性化する成分配合
5) 2026年流行の宇宙コスメの中でも大注目の新製品！
※キーワード：エイジング研究、Sirt 1活性化粧品、宇宙科学、コスモヴェール
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wmu7Wxl7TDqQ9qLx5OYEyw#/registration
◇講師紹介◇
坪田 一男 先生 / Dr. Kazuo Tsubota
株式会社坪田ラボ 代表取締役社長CEO
慶應義塾大学名誉教授
慶應義塾大学医学部発ベンチャー協議会代表
社団法人全国医学部発ベンチャー協議会副代表
《ご経歴》
1980年 慶應義塾大学医学部卒業。
1987年 日米の医師免許取得後ハーバード大学角膜クリニカルフェロー修了
2004年 母校慶應義塾大学医学部眼科教授に就任。
幹細胞移植による眼再生治療などの実績で日本全国から患者が集まった。
医学部ベストティーチャーズアワード複数回受賞、研究はドライアイ、
近視を中心にH―INDEX125を超える。
2015年 株式会社坪田ラボを創業
2019年 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 EMBA(Executive MBA)取得
2022年 株式会社坪田ラボを東証グロース市場に上場させ、近視、ドライアイ、
老眼といった世界的な視覚の課題解決に向けて、挑戦を続けている。
2024年 温州医科大学眼科 客員教授に就任し、世界の近視研究の
サイエンスレベルの向上に貢献するとともに、
株式会社坪田ラボのグローバル展開に向けて大きな一歩を踏み出している。
Dr. Kyle Landry
Co-founder and President of Delavie Sciences, Ph.D
《ご経歴》
Delavie Sciences社のプレジデントとして、新規成分や製品の研究開発を統括。マサチューセッツ大学アマースト校で食品科学の博士号を取得後、ハーバード大学医学部にてデヴィッド・シンクレア博士のもと博士研究員として研鑽を積み、新規酵素の医療応用に関する特許を取得。
現在はボストン大学で講師を務める一方、複数の国際学会での発表や査読付き論文の執筆を続けている。Worcester Business Journal「40歳未満のトップ40」、フラミンガム州立大学「優秀若手卒業生賞」、マサチューセッツ大学アマースト校自然科学部「優秀卒業生」に選出されるなど、幅広く評価を受けている。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 1
■開催日時 ：2026年1月18日（日） 10:00～12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：
10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『次世代の美しさを手に入れる?宇宙科学が導く新しいエイジングスキンケア：aeonia』
坪田 一男 先生 / Dr. Kazuo Tsubota
株式会社坪田ラボ / 代表取締役社長CEO
慶應義塾大学 / 名誉教授
Dr. Kyle Landry
Co-founder and President of Delavie Sciences, Ph.D
12:00 エンディング
■参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定 ※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wmu7Wxl7TDqQ9qLx5OYEyw#/registration
■企画・主催 ：セリスタ株式会社
Tel：03-3863-1003 E-mail： info@selista.jp
■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング