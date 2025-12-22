ENロジカル、企業向けLMSに生成AI研修コンテンツを提供

株式会社ENロジカル

株式会社ENロジカル（本社：京都府京都市、代表取締役：廣瀬 哲人、以下「ENロジカル」）は、企業の人財戦略・人材育成を支援するLMS（学習管理システム）を提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）と連携し、同社が展開する多機能型LMS上に、生成AI活用に特化した研修コンテンツの提供を開始いたします。本取り組みにより、2025年12月22日より、企業の現場業務に直結する生成AIスキルを体系的に学習できる環境が提供されます。

生成AI活用が「個人依存」に留まる企業課題

Generated by Midjourney

生成AIの業務活用が急速に進む一方で、多くの企業では

・一部の社員のみが活用している

・ツールは導入したが、業務に定着していない

・非IT人材が活用イメージを持てない

といった課題が顕在化しています。

ENロジカルでは、こうした課題の本質は「ツール操作」ではなく、生成AIを業務の中でどう位置づけ、どの業務をどう任せるかという思考設計にあると捉えています。

今回の連携では、生成AIを「なんとなく使う存在」から「業務の意思決定や生産性向上に寄与するパートナー」へと昇華させることを目的に、ENロジカルが培ってきた研修コンテンツをLMS上で提供する形となりました。

ENロジカルが担う役割：実務視点の生成AI研修コンテンツ提供

Generated by Midjourney

本取り組みにおいて、ENロジカルは生成AI研修コンテンツの企画・提供を担当しております。

コンテンツは、生成AI・LLMの基礎理解から、業務における思考整理、プロンプト設計、職種別の活用イメージまでを段階的に学べる構成となっており、文系・非IT人材でも実務で生成AI活用に繋げやすい設計を特徴としています。

なお、個別の講座内容や詳細構成については、提供先LMS内で順次展開される予定です。

生成AI研修コンテンツの概要

Generated by Midjourney

ENロジカルが提供する生成AI研修コンテンツは、生成AI・LLMの基礎理解から、業務への活用設計、職種別の活用イメージまでを体系的に整理した全3部構成のプログラムです。

生成AIを単なるツールとして学ぶのではなく、業務プロセスの中でどのような役割を担わせるかという視点を重視し、実務定着を目的としています。

基礎編

生成AI・LLMの特性や考え方を理解し、日常業務の中でどのように活用できるかを学ぶパートです。

業務における人と生成AIの役割分担を意識しながら、基本的な活用の方向性を整理します。

応用編

生成AI時代に求められる思考の在り方を踏まえ、より戦略的に生成AIを活用するための視点を養います。

業務全体を俯瞰し、生成AIとの協働によって業務品質を高める考え方を身につけます。

職種別ケーススタディ

営業、人事、法務、財務など複数の職種を対象に、生成AIを業務へ組み込む際の考え方や活用イメージを整理します。

自社・自身の業務に置き換えて考えるためのヒントを提供します。

今後の展望

Generated by Midjourney

ENロジカルは今後も、企業のDX・生成AI活用が「一部の先進的な取り組み」に留まることなく、組織全体の業務品質・生産性向上に結びつくことを重視し、研修・教育コンテンツの提供を通じて支援を続けて参ります。

本連携を通じて、より多くの企業が生成AIを自社の業務文脈に即して活用できる状態の実現を目指してまいります。

株式会社ENロジカルについて

株式会社ENロジカルは、生成AI・DX人材育成に特化した研修・教育コンテンツを提供する企業です。

京都大学正門前にオフィスを構え、学術的知見と実務経験を融合したカリキュラム設計を強みとしています。

文系・非IT人材でも実務で成果を出せるよう、論理思考と生成AI・LLMの業務活用設計を重視した研修を体系的に提供し、企業の属人化解消と生産性向上を支援しています。

会社概要

●社名 ：株式会社ENロジカル

●本 社 ：京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町6番1号

●代表者 ：代表取締役：廣瀬 哲人

●事業内容 ：法人向け研修事業、人材紹介事業、コンサルティング事業

●URL ：https://en-logical.com/

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

●社名 ：株式会社レビックグローバル

●本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

●代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

●事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

●URL ：https://www.revicglobal.com