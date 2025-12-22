AI不動産投資のRENOSY、投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies［GAテクノロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 龍、証券コード：3491、以下「当社」）が運営するAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」は、株式会社東京商工リサーチによる「投資用不動産会社の売上原価調査（2025年10月調べ）」の結果、投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得したことをお知らせします。

URL：https://seller.renosy.com/

AI不動産投資「RENOSY」は、購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産での資産形成を実現し、運用効果を最大化しています。

この度、株式会社東京商工リサーチが2025年10月に行った「投資用不動産会社の売上原価調査」の結果、直近の決算年度における投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得しました。また、2025年3月に株式会社東京商工リサーチが行った調査では、投資用不動産の販売実績でも全国No.1を獲得（※1）しており、不動産投資における販売・買取どちらにおいても評価いただく結果となっております。

RENOSYでの買取業務は、約1,000にも及ぶ作業工程全体の効率化・自動化を推進することで生産性の向上に取り組んでいます。AIによる賃料予測ツールを自社開発し業務に導入したり、建物情報のデータベースを構築し一度データ化した建物情報の再利用を促進したりすることで、迅速で効率的な買取を実現しています。

RENOSYでは引き続き、ブランドコンセプトである「安心・簡単・最適な、不動産による資産形成サービス」を追求し、お客様が理想とする資産形成に寄り添う存在であり続けることで、「不動産による資産形成を、あたりまえにする。」というブランドビジョンの実現に取り組んでまいります。

◆ 調査概要

・調査対象：当社ならびに国内の上場企業において、不動産投資における買取再販を主業としている上位3社

・調査項目：上場企業の、各社の直近決算年度における有価証券報告書、連結損益計算書の売上原価。売上原価には不動産本体価格に加えて諸経費等を含む。

・調査手法：デスクリサーチならびに関連企業等へのヒアリングをベースとした調査

・調査期間：調査時点における各社の直近決算年度

・調査会社：株式会社東京商工リサーチ

◆ AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」

「RENOSY（リノシー）」はテクノロジーを活用したAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産による資産形成を実現し、運用効果を最大化します。商品ラインナップをマンション、アパート、戸建てなどに拡充しています。東京商工リサーチが行った調査では、投資用不動産における売上実績（※1）・買取実績ともに全国No.1を獲得しています。

（※1）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で全国No.1を獲得」（2025年3月11日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/

◆ GAテクノロジーズ概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口⿓

URL：https://www.ga-tech.co.jp

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計58社