有限会社リバーワークス(本社：神戸市兵庫区、代表取締役社長：村上 豪英)は、自社が運営する神戸市兵庫区のハーブ専門店「HERB SHOP(ハーブショップ)」にて、12月23日(火)より、香り・味わい・余韻の異なる3種のハーブティを楽しめる「ハーブティ飲みくらべセット」の提供を開始します。

かつて校庭だった場所にあるガーデンで育ったハーブを使い、ハーバリストが丁寧にブレンドした特製のハーブティを、植物あふれる店内でゆっくりとお楽しみいただけます。





飲みくらべセットイメージ





■「今日は、どの香りにする？」

キンモクセイ・ローズ・薬膳──3つの個性を味わうハーブティ飲み比べ体験





「ハーブティに興味はあるけれど、どれを選べばいいかわからない」そんな声から生まれた、3種のハーブティ飲み比べセットです。

HERB SHOP内にあるティサロンで、3種類のハーブティを少量ずつご提供します。





ブレンドを検討するハーバリスト(伊藤)





飲みくらべセットでお楽しみいただけるハーブティは、HERB SHOPのハーバリスト・伊藤 友美が丁寧にブレンドしました。





【ハーブティ飲みくらべセット 詳細】

概要 ：種類のハーブティを少量ずつ飲みくらべできる体験

セット内容 ：・ハーブティ 3種

・米粉クッキー 2枚

ハーブティ内容：(1) やさしく甘い香りが広がる キンモクセイブレンド

(2) 華やかで女性の身体と心をほどく ローズブレンド

(3) 体を内側から整える 薬膳ブレンド

料金 ：税込1,800円









■ハーブティ監修：ハーバリスト・伊藤友美(いとう ともみ)





伊藤友美 プロフィール





ハーブティに詳しくなくても、直感で『これ好きかも』と思える。そんな広い入り口になるようなメニューをめざしました。

香りや味だけでなく、お湯の中に浮かぶ花や葉の美しさも楽しみながら、自分に合う一杯を見つけてもらえたら嬉しいです。





【経歴】

農学部卒業後、造園設計、施工、商業施設のグリーンディスプレイのプランニングなどで経験を積む。2022年からは、HERB SHOPの店長として勤務。植物を取り入れた暮らしをライフスタイルとし、毎月開催の「ハーブの習いごと」を監修する。









■植物に囲まれた、HERB SHOPのティサロン





ティサロン内装





ティサロンは、HERB SHOPの店内に併設された、植物に囲まれた小さな空間です。

飲みくらべセットをゆっくり味わいながら過ごすことはもちろん、これまで提供してきた定番のハーブティも、店内でお楽しみいただけます。









■定番のハーブティ





定番ハーブティイメージ





・リフレッシュブレンド

疲れた気分をリフレッシュしてゆったりした深い呼吸を取り戻してくれるハーブティ。自立神経を整える効果が期待できるレモンやペパーミントの爽やかな香りを楽しめる、ハーブティです。





・季節のブレンド

その時期にいちばん心地よい香りをブレンドした、季節限定のブレンドです。





値段｜各種 税込700円(米粉クッキー付) TOGOは600円









■HERB SHOPとは

1｜HERB SHOPが育てるガーデン





NATURE STUDIO外観1





HERB SHOPがあるのは、141年の歴史に幕を閉じた湊山小学校の跡地。

いまは、校舎をリノベーションしてNATURE STUDIOという複合型コミュニティ施設になっています。





NATURE STUDIO外観2





NATURE STUDIOがめざすのは、「自然と暮らす地域をつくる」こと。HERB SHOPは、施設のコンセプトショップとして、施設内でたくさんの暮らしに役立つ植物を育てています。





エディブルガーデン





かつて校庭だった場所に広がるガーデンでは、エディブルプランツを中心に育てています。





藤田 毅プロフィール





このガーデンを監修したのは、HERB SHOPの園芸家・藤田 毅(ふじた たけし)。有用植物を使ったプロジェクトに多く関わり、人と植物の関わりを探究しています。









2｜育てた植物を、自分たちの手で使う

HERB SHOPでは、ガーデンで育てた植物を、眺めるだけで終わらせることはありません。





蒸留器





HERB SHOPの店内に入ってすぐお迎えしてくれるのは、大きな蒸留器。

ここでは、ガーデンで剪定した葉や枝が蒸留され、アロマウォーターやオイルへと姿を変えます。

蒸留中は、植物の香りが店内に溢れます。





スワッグを束ねている場面





他にも、ハーブや枝ものは、ひとつひとつ手に取りながら束ねて、スワッグに。

同じかたちはひとつとしてなく、植物の表情をそのまま生かした、暮らしに寄り添う存在です。





ハーブソルトを作っている場面





ガーデンで育ったハーブをドライにして、フランスのゲランド塩とブレンドしたハーブソルトは、料理の時間が少し楽しみになるような味わいに。





HERB SHOP内装





植物を育て、使い、暮らしに取り入れる。

その循環が、この場所では当たり前の風景として続いています。









3｜ここで生まれた植物を、かたちにして届ける





Herbalist's ブランド説明

Herbalist's 製品イメージ





HERB SHOPでは、ガーデンで育った植物を使い、オリジナルブランド 「Herbalist’s」 を展開しています。植物の状態や季節の移ろいを見極めながら、蒸留やブレンドを一つひとつ丁寧に行ってうまれたハーブティやアロマオイルは「Herbalist’s」として店頭に並び、この場所で育った植物の時間を、より多くの人の暮らしへと届けています。









4｜植物にふれる時間とともに

HERB SHOPでは、たくさんの方へ植物に直接ふれる時間をお届けすることを大切にしています。





ハーブの習いごとのようす1





アロマスプレーづくりのワークショップ(常時開催)や、月に二度ほど開催している「ハーブの習いごと」では、香りを感じ、手を動かしながら、植物と過ごす時間をひらいています。





ハーブの習いごとのようす2





特別な知識がなくても、うまくつくることが目的でなくても大丈夫。

ハーバリストと一緒に、植物にふれ、感じることそのものが、暮らしの中に自然を取り入れるきっかけになると考えています。









【HERB SHOP 店舗概要】

■店名 ： HERB SHOP(ハーブショップ)

■営業時間 ： 11:00-19:00(ティサロン L.O.17:30)

■定休日 ： 年末年始

■ティサロン 席数： 6席

■電話番号 ： 078-595-9763

■Instagram ： @herbshop.naturestudio





■参考資料／NATURE STUDIO 施設情報

NATURE STUDIOは2022年7月1日、兵庫区北部の湊山小学校跡地にできた「自然と暮らす」ことをコンセプトにしたコミュニティ型の複合施設です。施設内には、「みなとやま水族館」や「open air 湊山醸造所」、ハーブショップやフードホールなどの集客施設のほか、学童保育、就労支援施設など多用途が入居しており、地域内外から人が訪れています。





NATURE STUDIO紹介写真





NATURE STUDIOは、この地域に受けつがれてきた自然と親しみ、大切に育ててきた暮らしを一緒に学び、新たな可能性のきっかけをつくり、未来へつなげるための取り組みを実践していきます。









■所在地 ：兵庫県神戸市兵庫区雪御所町2-18

■アクセス：・電車でお越しの方

神戸市営地下鉄「大倉山駅」より徒歩18分

神戸電鉄「湊川駅」より徒歩17分

・バスでお越しの方

三宮駅前より市バス7系統 約20分「石井橋」バス停から徒歩1分

神戸駅前より市バス7系統 約14分「石井橋」バス停から徒歩1分

・車でお越しの方(駐車場も併設しています)

【大阪方面から】阪神高速「京橋出口」から一般道約4km

【姫路方面から】阪神高速「柳原出口」から一般道約3km









■NATURE STUDIO コミュニティ(テナント)

WEST(新棟)

・食べる植物園 RESTAURANT

・食べる植物園 KITCHEN

・みなとやまベーカリー





NORTH・EAST(既存)

・HERB SHOP(ハーブに特化した園芸店)

・みなとやま水族館(水族館)

・open air 湊山醸造所(クラフトビール)

・マンドリル(カレー)

・あら、りんご。神戸ファクトリーショップ(スイーツ)

・open air ビアカウンター(クラフトビール)

・SIESAR TACOS(タコス)

・かえで(小規模保育園)

・コネクトスクール(就労継続支援A型)

・湊山学童保育コーナー(学童保育)





事業主体 ：株式会社村上工務店

設計 ：株式会社ティーハウス建築設計事務所

運営企画・植栽設計：有限会社リバーワークス









