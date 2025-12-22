栄光の“焼き芋屋NO.1”を巡る熱き戦い！「全国やきいもグランプリ2026」エントリー焼き芋決定！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）に幕張メッセ・ホール３にて開催する「冬のさつまいも博2026／全国やきいもグランプリ」におきまして、エントリーする各店舗の焼き芋が決まりましたので、お知らせいたします。

現王者「日比焼き芋」の防衛か、はたまた新チャンピオンの誕生か！

王者の座をめぐる熱いアツい戦いが始まります！！

前回の「全国やきいもグランプリ2025」は、絶対王者「神戸芋屋 志のもと」が殿堂入りし、新たなチャンピオンの座をめぐって、各店舗が鎬を削る激しい戦いが行われました。そして激闘の末、「日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo」が見事新チャンピオンとなりました。

あれから一年が経ち、また新たな戦いが始まります。今大会は、厳しい事前審査を勝ち抜き選ばれた18の焼き芋屋によって争われます。王者として充実の一年を過ごした「日比焼き芋」がその座を守り抜くのか、または新たなチャンピオンが誕生するのか、注目の戦いは「冬のさつまいも博2026」会場で行われます。投票は2月11日から15日（14時）まで。結果発表は2月15日16時から会場内メインステージ上にて。ぜひご注目ください！！

さつまいもの品種、産地、焼き方も様々！

「全国やきいもグランプリ2026」エントリー全18店とエントリー焼き芋

店名：&potato(R)︎

蜜黄金

（べにはるか／茨城県）

店名：OIMOcafe

川越いも極上焼き芋・きみまろこ

（きみまろこ／埼玉県）

店名：sweet＆healthy SAZANKA

熟成やきいも

（べにはるか／宮崎県）

店名：THE IMOMITSU

やきいも

（べにはるか／茨城県）

店名：おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

塩やきいも

（べにはるか／茨城県）

店名：大牟田・由布院はにぽて

熟成壺焼きいも極み

（べにはるか／大分県）

店名：尾張芋屋 芋吉

紅はるか

（べにはるか／茨城県）

店名：倉敷芋屋 蜜の月

月のはるか

（べにはるか／千葉県）

店名：小江戸川越 芋福堂

紅はるか（川越いも）

（べにはるか／埼玉県）

店名：五島商店 佐藤の芋屋

有機安納芋焼き芋

（安納芋／長崎県）

店名：千葉芋屋 芝山農園

寝た芋（焼き芋）

（べにはるか／千葉県）

店名：超蜜やきいもpukupuku

超蜜やきいも

（べにはるか／茨城県）

店名：壺やきいも道場(向島芋笑×ダルマヤ商店)

紅はるか

（べにはるか／茨城県）

店名：壺焼き芋 なべちゃん

紅はるか

（べにはるか／千葉県）

店名：日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

日比焼き芋の『みのシルク』

（シルクスイート／千葉県）

店名：ふるさと工房

音楽仕込みの熟成焼き芋 栗かぐや

（栗かぐや／茨城県）

店名：蜜芋処～えんむすび～

蜜郎

（べにはるか／徳島県）

店名：焼き芋スイーツ ほっこり芋

金蜜芋

（べにはるか／千葉県）

店名：神戸芋屋 志のもと

シルクスイート

（シルクスイート／茨城県）

あなたの投票でNO.1が決まる！！

「全国やきいもグランプリ2026」投票にご参加ください！

「全国やきいもグランプリ」は来場者全員が参加できる一般投票に加え、全18芋を食べ比べて投票する審査員投票で、チャンピオン他各賞を決定します。

来場者全員参加できる

『一般投票』

入場受付時にお渡しするコインで、投票できます。グランプリ参加店舗でお好きな焼き芋を購入し、美味しかったお店に投票していただきます。

全18芋を食べ比べて審査

『食べ比べ審査員』

「食べ比べ審査員チケット」を購入し、審査員として投票に参加できます。食べ比べ審査会場でエントリーの全18芋を食べ比べていただき、美味しかったお店に投票していただきます。

☆チケット購入特典１.：開場前の9時半から入れる先行入場券付き！

☆チケット購入特典２.：終日滞在可能な入場フリーパス付き！

☆チケット購入特典３.：審査会場でドリンク1本プレゼント！

▶2026年2月2日まで先行特別価格でチケット販売！（C-VALUEサイトでお買い求めください）

※焼き芋は一口大にカットしたものになります。

※店名を伏せたブラインド審査になります。

※投票権はお一人30票となります。

焼き芋以外も注目スイーツ目白押し！

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

Meg's Kitchen

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

（順不同）

出品全メニュー公開！バラエティ豊富なラインナップ、ぜひご覧ください！

冬のさつまいも博公式ホームページでは、出店全31各店舗の販売メニューを全て公開しています。各店自慢の焼き芋屋さつまいもスイーツ・フードが並ぶラインナップ、ぜひ一度ご覧ください。

https://imohaku.com/2026winter/#shop

一般入場券・先行入場券は「さつまいも博」ホームページより、

「食べ比べ審査員チケット」はC-VALUEで！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

▼「ちばぎん商店」C-VALUE

https://www.c-value.jp/projects/risin002

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援（申請中）：北海道／茨城県／埼玉県／徳島県／長崎県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／行方市／千葉市／香取市／さいたま市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/15WAldzoqE5a9MfHKSopgz-mqo-rmps1D?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局

（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424