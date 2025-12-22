【浜松ウェディングフェスタ】2025年大好評イベントが2026年も開催決定！静岡県西部エリア最大級のウェディングイベント

株式会社スティルアン

静岡県浜松市でブライダル事業を行う株式会社スティルアン（本社：静岡県浜松市中央区田町326-30、代表取締役社長：石川 学）は、結婚準備の体験が最大14種類も自由にできる「浜松ウェディングフェスタ」を、2026年1月11日（日）・2026年1月12日（月）・2026年1月18日（日）の3日間にわたりミュゼ四ツ池にて開催いたします。

本イベントは、過去の開催で参加者の92.3%が「紹介したい」と回答した大好評の体験型イベントです。2026年春から秋にかけての結婚式を検討されているカップルにとって、理想的な準備開始のタイミングとなります。

◆ 新年だからこそ始めたい結婚準備

新しい年の始まりは、人生の新たなスタートを切るのにぴったりのタイミング。「浜松ウェディングフェスタ」では、一日で効率的に情報収集と体験ができるため、お正月休み明けからスムーズに結婚準備をスタートできます。

◆ 豊富なコンテンツ

実際に行った会場コーディネートのデッサンカラー診断デザートブッフェ

■コンテンツ内容

☑ウェディング相談

☑ドレス試着体験（アントニオリーヴァ、エルサなど人気ブランド含む）

☑ 骨格診断・パーソナルカラー診断

☑ 小顔エステ体験

☑ ウェディングマネー診断

☑ デザートブッフェ体験

☑ 先輩カップルのアルバム&人数別ムービー閲覧

※コンテンツ内容は都合により変更になる場合がございます

■ 豪華特典も充実

【来館特典】

人気のドレス試着体験

・イベント事前予約&来館で「レストラン食事券10,000円分」プレゼント

・当日ブライダルフェア予約&式場来館で「オンラインギフト10,000円分」プレゼント

【大抽選会】

・ハズレなしの豪華景品

・「4万円相当のグランピング宿泊体験ペアチケット(1泊2食付き)」が当たるチャンス

■ どんな結婚スタイルの相談もOK

家族婚、フォトウェディング、リゾートウェディング、少人数婚など、多様化する結婚スタイルに対応。経験豊富なプロフェッショナルが、おふたりに合わせた提案を無料で行います。

■ イベント概要

■会社概要

商号 ： 株式会社スティルアン

代表者 ： 代表取締役社長 石川 学

所在地 ： 〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町 326-30

設立 ： 平成13年12月25日

事業内容 ： 婚礼衣装事業、式場運営・婚礼プロデュース事業、

レストラン事業（オーベルジュ・グランピング）、宴会・プロデュース事業

ホームページ ： https://company.styleun.com/