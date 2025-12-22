売れるネット広告社グループ、広島発AI研修企業WEAVEと連携し「経営者限定・対面型AI研修プログラム」を正式開始 ～経営×マーケ×AIを統合した“経営武装講座”でD2C企業の意思決定をアップデート～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、広島を拠点とし全国でAI研修提供実績を持つ株式会社WEAVE（ウィーブ）と連携し、経営者限定・対面型AI研修プログラムを正式開始いたします。

本プログラムは、AI基礎・実務応用・組織導入の全工程を“経営視点で体系化”した経営者専用の特別カリキュラムであり、受講費は1名10万円（予定）。

AIリテラシー教育市場が年平均成長率30%超（各種AI関連市場レポートより）で爆伸する中、D2C・EC企業のマーケティング部門に特化した日本初のプログラムとして、経営層の意思決定力を爆発的に強化する“最強の経営武装講座”がついに誕生いたしました。

【AI研修市場に“風穴”を開ける：経営者特化という最強のブルーオーシャン】

一般的な研修会社が提供するAI講座の多くは、現場担当者向けの操作説明やツール紹介に留まり、「経営レイヤーの意思決定をアップグレードする本質的な研修」はほぼ存在しません。

しかし、生成AIの急速な普及に伴い、経営者がAIの理解を欠くことは、「戦略の遅延」＝「企業価値の毀損」につながる時代が到来しています。

売れるネット広告社グループは、この“巨大なのに誰も取りに行っていない空白市場”に対し、「経営者がAIを理解し、AIを使い、AIを武器に成長戦略を描く」という唯一無二の研修体系で、一気に市場の主導権を奪いにいきます。

【WEAVE × 売れるAIマーケティング社：この連携が“覇権級”の理由】

今回タッグを組む株式会社WEAVEは、AI研修分野において

・自治体、地銀、上場企業などへの導入を含む多数の研修実績

・ビジネスAI、生成AI、組織導入までカバーする総合講師陣

を揃え、全国でもトップクラスの実行力を誇るプロフェッショナル集団です。

一方、売れるAIマーケティング社は、D2C・EC企業のAI導入支援において、広告運用・LPO・CRMなど「売上直結領域」へのAI活用を数多く成功させてきた実績を保有。

この2社が掛け合わさることで生まれるのが、

「経営×マーケ×AI」を完全統合した、唯一無二の“経営者AIブートキャンプ”です。

特に本プログラムでは、売れるネット広告社グループの絶対的資産である“最強の売れるノウハウ(R)”を研修カリキュラムに融合。

「AIの理解」ではなく「AIで売上を伸ばす方法」まで落とし込んだ実戦仕様へと昇華しました。

これは、ただのAI研修ではありません。

“AIで勝つ企業”だけが生き残る時代の、経営者必修科目です。

【経営者の意思決定を“AIで完全武装”する、3段階のプログラム構造】

本プログラムは、以下の3ステップで構成されます。

《STEP1：AI基礎の完全理解》

・生成AIの本質

・経営戦略をどう変えるか

・AI導入で企業価値がどう向上するか

《STEP2：売上直結領域へのAI実装》

・広告運用 × AI

・LP改善 × AI

・CRM自動化 × AI

「売れるネット広告社グループのD2C成功法則」と“AI”を融合した、唯一の研修体系。

《STEP3：経営組織への導入と運用体制の構築》

・AI導入ロードマップ策定

・組織マネジメントへのAIの組み込み

・即日導入できるテンプレートとワークフロー提供

たった1日で、経営者の意思決定フレームワークが「AI前提」に書き換わる--。

それが本研修の最大の価値です。

【D2C特化の“圧倒的優位性”が、市場を完全制圧する】

本研修の最大の差別化要因は、「D2C・EC企業の売上に直結するAI活用」に特化している点です。

売れるネット広告社グループが持つ

・累計2,600回以上のA/Bテストで体系化された“最強の売れるノウハウ(R)”

・主力SaaS『売れるD2Cつくーる』を支えるデータ資産

・グループ企業D2C（オルクス株式会社/KogaO+）の成功実証データ

・広告×AIの導入支援で積み上げた勝利の方程式

これらが研修カリキュラムに直結しており、他社が模倣することは事実上不可能です。

AI研修の枠を超えた“売上加速プラットフォーム”として機能する--。

これこそが、今回の取り組みの真の破壊力です。

【今後の展望】

本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与する見込みです。

株主・投資家の皆様、

AIが経営の“常識”になる前に、

我々はすでにその一歩先の“勝者の方程式”を手にしています。

どうか、この歴史的転換点をその目に焼き付けてください。

そして──売れるネット広告社グループと共に、

AI時代の覇権を掴みにいきましょう。

