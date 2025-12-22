【徳島市】令和8年4月からごみの分別が変わります
徳島市
これまでは、「缶・びん・ペットボトル」の3種を混合して収集していましたが、ペットボトルのさらなるリサイクル推進のため、ペットボトルからペットボトルへのリサイクル（水平リサイクル）に取り組みます。
分別の変更により、「缶・びん・ペットボトル」の収集を分け、「缶・びん」、「ペットボトル」の収集となります。
このため、令和8年4月のごみ収集より、現在の8分別の収集を変更することとなりました。
ごみ分別の変更点について
また、「新聞紙」、「雑誌・ダンボール・紙パック」の収集をまとめ、「古紙類」の収集となります。
詳しい分別方法や収集日などは、令和8年2月中旬から3月末までに各ご家庭に配布予定の「令和8年度家庭ごみ収集日程表」や、「広報とくしま」、「徳島市ホームページ」などでお知らせさせていただきます。
市民の皆様には、分別変更へのご対応をお願いすることとなりますが、循環型社会形成のため、ご理解ご協力をお願いします。
【問い合わせ先】
徳島市環境部環境政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館10階）
電話番号：088-621-5202
ファクス：088-621-5210