夫婦でまとう、上質な一着。「シェアクローゼット」という大人の新常識

モデラート株式会社

D2CファッションブランドSOEJU（以下、ソージュ）を展開するモデラート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市原 明日香、以下：モデラート）は、2025年秋に始動したオールジェンダー視点の新ラインSOEJU k（以下、ソージュk）において、オンラインストアにて新たなコンテンツを公開しました。

デザイナーに森下公則氏を迎え、本格的なテーラリング技術とジェンダーフリーなパターン設計技術を融合。「所有から共有へ」という価値観の変化に寄り添い、夫婦やパートナー間で上質な一着をシェアする、サステナブルかつ合理的なライフスタイルを提案します。

服をシェアするライフスタイルの提案

近年、ファッションの多様化が進み、夫婦間や家族間で洋服をシェアするライフスタイルが広がりを見せています。ソージュkは、単なるユニセックスウェアではなく、男女の骨格差による肩やウエストといった境界線を曖昧にすることで、誰もが自分らしく自然体で着こなせるよう、オールジェンダー視点でパターン設計を追求しました。

これは、互いの服を自由に選び、共有することで、着る人の個性を尊重しながら、ワードローブの効率化と価値の最大化を図る試みです。服をシェアするライフスタイルは、消費を抑え、ワードローブを豊かにするサステナブルな選択でもあります。

鈴木隆行・橋本優子ご夫妻の起用

コンテンツには、元サッカー日本代表の鈴木隆行氏とモデルの橋本優子氏ご夫妻を起用し、「夫婦・家族間で共有できる」というソージュkのコンセプトを体現いただきました。「スーパー140メルトンバルマカーンコート」や「ウールツイルカバーオール」など 、共通のアイテムをそれぞれ着こなすことで、洗練された大人のペアスタイルを提示しています。

- テーマ： Our Shared Elegance- 公開開始日： 2025年12月22日- 公開場所： https://store.soeju.com/pages/our-shared-elegance

「SOEJU k」について

ソージュkは、メンズの服づくりの第一人者である森下公則氏をデザイナーに迎え 、本格的なメンズ仕様でありながら、ウィメンズでも日常的に着用いただけるオールジェンダー視点を兼ね備えたアイテムを展開しています。

「SOEJU k」注目アイテム

- パターン設計技術： 男性女性の骨格差を考慮し、どちらが着ても美しいドレープとシルエットを保つパターン- 素材： 長く愛用できる高品質なウールなど、着るうちになじんで味が出る上質な素材を使用- シルエット： オーバーサイズでありながらだらしなく見えない、計算されたシルエットが特徴スーパー140メルトンバルマカーンコート （左:BLACK 右:BEIGE）\59,400スーパー140メルトンバルマカーンコート

オートクチュールのように丁寧な工程を経て仕立てられた、デザイナーのこだわりが詰まった上質なコート。超極細番手のウール糸を贅沢に使用したウールリバーを採用。きめ細かくしっとりとした風合いで、なめらかな肌触りです。

ウール裏毛スウェット（CHARCOAL）\24,200ウール裏毛スウェット

日本最大の毛織物産地である尾州産のウール100％を使用したスウェット。ゆったりとしたシルエットでストレスフリーな着心地が特徴です。

ウールツイルカバーオール（BROWN）\29,700ウールツイルカバーオール

ヴィンテージの仕様を踏襲、細部にまで丁寧な作りにこだわり、普遍的デザインに仕上げた一着。肩を落としたリラックス感のあるシルエットは、体型を選ばず羽織るだけで自然に美しいラインを描きます。

ウールツイルタックワイドストレートパンツ（BROWN）\23,100ウールツイルタックワイドストレートパンツ

日常からオフィスシーンまで着回せるワイドパンツ。自身のウエストに合わせた着用が可能で、着る人の体型や好みのサイズ感にフィットさせることができます。「ウールツイルカバーオール」とのセットアップ着用もおすすめです。

「SOEJU」について

SOEJU（ソージュ）は2018年9月に日本で設立されました。

私たちは、「装う、自由に」をブランドコンセプトに掲げ、一着の可能性を広げるデザインを追求し、流行や年齢に左右されない、ライフスタイルの基盤となるタイムレスな定番アイテムを提案しています。

SOEJUオンラインストア :https://store.soeju.com/pages/our-shared-elegance