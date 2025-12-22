引き上げ湯葉や出来立てのお豆腐を堪能。湯葉と豆腐の店 梅の花の「創業祭」で人気の懐石が特別価格に！

株式会社梅の花グループ

株式会社梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「湯葉と豆腐の店 梅の花」では日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年1月7日（水）～2月28日（土）の期間中、公式アプリ会員様限定の創業祭を開催いたします。

引上げ湯葉や黒毛和牛を堪能できる人気の懐石『極（きわみ）』を1,000円値引きの特別価格にてご提供いたします。

また、出来立ての豆腐が味わえる懐石『福まめ膳』や、梅の花の『名物とうふしゅうまい』などのテイクアウト商品もお得な価格でご用意いたしました。

心づくしのおもてなしと伝統の味を、この機会にぜひご堪能ください。

開催期間： 2026年1月7日（水）～2月28日（土）

対象店舗： 湯葉と豆腐の店 梅の花（レストラン店舗）

利用条件： 梅の花公式アプリ「うめのあぷり」のクーポンをご提示ください。

※当日のご入会でもクーポンをご利用いただけます。

※クーポン1枚につき6名様まで利用可能（グループでのご利用は枚数制限なし）

梅の花懐石「極」が1,000円値引きで特別価格に（全日対象）

通常価格：6,300円～8,200円 → アプリクーポン価格：5,300円～7,200円

※金額は地域によって異なります。ご利用店舗まで問い合せくださいませ。

引き上げ湯葉、黒毛和牛のしゃぶしゃぶや湯豆腐と豚の豆乳しゃぶしゃぶなど、選べる鍋もご用意しております 。

梅の花懐石 「極」

梅の花の魅力が集結した創作懐石です。黒毛和牛 又は 銀だらの西京焼きが選べます。

梅の花懐石「極」

お品書き

◇嶺岡豆腐 ◇鮪の湯葉とろろ掛け ◇茶碗蒸し ◇湯葉豆腐とたぐり湯葉のお造り

◇かにしゅうまい ◇蓮根まんじゅう ◇鍋物※ ◇生麩田楽 ◇湯葉揚げ

◇［選択］黒毛和牛の溶岩焼き または 銀だらの西京焼き

◇湯葉吸物 ◇飯物 ◇香の物 ◇デザート

※鍋物は「引き上げ湯葉」の他にお選びいただけます。＜2名様より＞

（鍋の種類により価格が異なります）

［引き上げ湯葉］

出来立ての湯葉を引き上げてお楽しみいただけます。

通常価格 5,900円 ～ 6,400円 ⇒ クーポン価格 4900,円 ～ 5,400円

［ふく福豆冨 二色あん掛け］

出来立ての滑らかなお豆腐にあんをたっぷりかけて。

通常価格 6,100円 ～ 6,600円 ⇒ クーポン価格 5,100円 ～ 5,600円

［湯豆腐と豚の豆乳しゃぶしゃぶ］

豆乳のまろやかな味わいが、より一層お肉を美味しくさせます。

通常価格 6,800円 ～ 7,300円 ⇒ クーポン価格 5,800円 ～ 6,300円

［黒毛和牛のしゃぶしゃぶ］

柔らかく上品な和牛を是非ご堪能下さい。

通常価格 7,800円 ～ 8,300円 ⇒ クーポン価格 6,800円 ～ 7,300円

出来立てのお豆腐が味わえる豆づくし膳『福まめ膳』が平日限定で500円値引き(日祝除く)

湯豆腐と豚の豆乳しゃぶしゃぶ黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

通常価格：4,100円～4,600円 → クーポン価格：3,600～4,100円

開催期間: 2026年1月7日（水）～2月27日（金）

福まめ膳

福まめ膳

お品書き

◇嶺岡豆腐 ◇茶碗蒸し

◇湯葉豆腐とたぐり湯葉のお造り

◇名物 とうふしゅうまい

◇揚げだし胡麻豆腐 ◇ふく福豆冨 野菜あん

◇生麩田楽 ◇湯葉揚げと豆腐真丈の天婦羅

◇湯葉吸物 ◇季節の飯物

◇香の物 ◇デザート

ご自宅でも梅の花の味を。長年ご愛顧いただいているテイクアウト商品を特別価格で。

ふく福豆冨

名物とうふしゅうまいなど人気のテイクアウトもアプリクーポン提示でお得にお買い求めいただけます。

名物とうふしゅうまい / かにしゅうまい（各10個入） 通常価格 1,450円 → 1,160円（290円値引き）

湯葉揚げ（1本） 通常価格 900円 → 720円（180円値引き）

名物 とうふしゅうまいかにしゅうまい湯葉揚げ

■注意事項

・上記店舗で、うめのあぷり会員様限定で特別価格での販売です。

・他のサービスと併用ができない場合がございます。詳しくは店舗へお問い合わせください。

・特別企画につき、他の割引・株主優待との併用はできません。

・クーポンの利用条件はアプリでご確認ください。

・写真はすべてイメージです。

・金額はすべて税込価格です。

2026年は「梅の花」創業40周年のアニバーサリーイヤー

おかげさまで「湯葉と豆腐の店 梅の花」は、2026年4月に創業40周年を迎えます。

本創業祭を皮切りに、40周年となる4月に向けて記念企画を準備しております。これからの「梅の花」にもご期待ください。

梅の花サービス レストラン店舗について

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■URL https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001