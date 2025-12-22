【オリジナルタオル付き！】『もこ もこもこ』ミニブックがアカチャンホンポで限定販売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐藤諭史）は、「文研出版」ブランドの絵本『もこ もこもこ』ミニブックを、2025年12月27日（土）から2026年1月29日（木）までの期間限定で、アカチャンホンポ（株式会社赤ちゃん本舗 本社：大阪市中央区、代表取締役社長：味志謙司）にて発売します。 ※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

►内容

1977年に、谷川俊太郎さんと元永定正さんのタッグにより生まれた絵本『もこ もこもこ』。2023年には、おでかけにもぴったりなミニブックが誕生しました。

このミニブックに絵本の世界観そのままのオリジナルタオルを付けて、2025年12月27日（土）から2026年1月29日（木）にかけてアカチャンホンポにて販売いたします。タオル付き書籍は、取り扱い店舗の合計で2,000冊限定！ ※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

「もこ」「にょき」「ぷうっ」…赤ちゃんを刺激するオノマトペと、あざやかなイラストで構成されたふしぎな絵本。赤ちゃんを瞬時に魅了する『もこ もこもこ』の世界を、この機会にぜひ体感してください！

►著者

谷川俊太郎・作家

1931年東京都生まれ。詩人。

1952年、詩集『二十億光年の孤独』でデビュー。以後、詩集、絵本、翻訳、作詞など幅広く作品を発表。「月火水木金土日の歌」で日本レコード大賞作詞賞、『日々の地図』で読売文学賞、『世間知ラズ』で萩原朔太郎賞など受賞多数。

絵本作品に『もこ もこもこ』『ココロのヒカリ』『ほしにむすばれて』（以上文研出版）、『わたし』『あな』（ともに福音館書店）、『へいわとせんそう』（ブロンズ新社）、『ぼく』（岩崎書店）など多数ある。

元永定正・画家

1922年三重県生まれ。

日本を代表するモダンアートの作家として、絵画、立体、版画、パフォーマンスなど国内外で幅広く活動。作品は東京国立近代美術館をはじめ、世界各国の美術館に収蔵されている。1983年、日本芸術大賞を受賞。

絵本の作品に、『もこ もこもこ』『ココロのヒカリ』（ともに文研出版 ）、『いろいきてる』『ちんろろきしし』『もけらもけら』『カニツンツン』『ころころころ』『がちゃがちゃどんどん』（以上福音館書店）など多数ある。

►商品情報

『もこ もこもこ』（ミニブック）

おすすめ年齢:０・１・２歳～

サイズ:216mm×171mm

ページ:29ページ

本体価格:1,320円(本体1,200円+税10%)

ISBN:978-4-580-82581-9

関連リンク: https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/book/9784580825819/

【アカチャンホンポ HP】 https://www.akachan.jp/

【文研出版 HP】 https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/

【文研出版X 】 https://x.com/bunken_shuppan

【文研出版Instagram】 https://www.instagram.com/bunken_shuppan/