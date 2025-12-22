【鳥取県×講談社】「創作なんでも相談会＠オンライン」開催！相談者募集中！

株式会社講談社

鳥取県にお住まいのクリエイター、クリエイター志望者、

創作活動に興味関心がある方を対象に、

講談社 クリエイターズラボが「創作なんでも相談会＠オンライン」を開催します！

「創作と学業（仕事）の両立が難しいなぁ……」

「描きたい（書きたい）ものはあるのに、形にできない……」

「身近に創作仲間がいなくて、いつもひとりで悩んでる気がする」

創作活動に関するお悩みはさまざま。

ぜひ「創作なんでも相談会＠オンライン」をご活用ください。

ご自身の創作活動に関するご相談ならなんでもOK！

講談社で編集者として働く3名があなたのお話をお聞きします！

開催概要

応募期間：2025年 12月22日 (月) ～ 2026年 1月 23日 (金)

当選者発表：2026年 1月30日 (金) 予定

※ご応募多数の際には厳正なる抽選をさせていただく場合がございます。

開催日時：2026年 2月14日 (土) 13:00～17:00 予定

応募条件

鳥取県内で創作活動に取り組んでいる、または創作活動に関心があること

参加費

無料

応募方法

以下の応募フォームからご応募ください。

URL：https://enq.kodansha.co.jp/?uecfcode=enq-yepl42-88

注意事項

個人情報の取り扱い

- 相談は1人あたり約20分とさせていただきます。- 相談する時間・相談先の編集者はお選びいただくことができません。- ご応募多数の際には厳正なる抽選をさせていただく場合がございます。- 応募はお一人様一回のみです。複数応募は無効となります。- 相談中の写真・動画撮影や録音は禁止です。予めご了承ください。- 参加資格を他人に譲渡することはできません。- 後日、お申し込みいただいた全員宛に「当選/落選、相談先の編集者、相談する時間」を記載したメールをお送りいたします。- 天災・不慮の事故などやむを得ない事情や主催者側の都合により、イベント内容が変更・中止になる場合がございます。なお、主催者側の都合による変更・中止となった場合でも、ご参加に関わる費用（端末費・通信費など）はいかなる理由におきましても補填いたしかねます。

ご応募いただいた内容は講談社の プライバシーポリシー(https://id.kodansha.co.jp/privacypolicy/index.html) に則ってお取扱いし、以下の用途で使用いたします。

・本イベントの開催（応募者の審査・相談日時の連絡等）のため

・鳥取県庁への提供のため（鳥取県庁が作成・運用するクリエイター関連の情報発信をするメルマガに登録し創作活動に有用な情報発信を行うため）

備考

本企画は鳥取県から委託を受け、講談社 クリエイターズラボが運営するものです。