【LAWSON】なぜ″年越し蕎麦″にラー油を入れるのか。今年も販売決定！売上3,000食突破！の人気商品 『年越し肉そばBOX』も絶賛予約受付中！

株式会社のみもの

【美味しく・お腹いっぱい・お得に】を理念に掲げる株式会社のみもの（本社：東京都豊島区、代表：壬生裕文）は2025年12月、公式ECサイトにて『年越し肉そばBOX 特製黒豆そば茶付き：１箱（３食入り）』の予約受付を開始しました。12月25日までご予約承り、12月26日～31日の期間に冷蔵便でお届けします。指定日配送も承っております。

『年越し肉そばBOX』ってなに？

年越し肉そばBOX 特製黒豆そば茶付き：１箱（３食入り）

お店でしか味わえなかった「ビーフ肉そば」を、ご自宅で。

蕎麦・つゆ・牛肉・ごま・海苔・自家製ラー油をセットにした豪華3人前の特製BOXとしてご用意しました。

今年はさらにオリジナル黒豆そば茶 をセットにしてお届けします。

内容：肉そばセット（蕎麦・肉・つゆ・ごま・海苔・ラー油）3食入り＋オリジナル黒豆そば茶

💴 価格：3,980円（税込 4,298円）

配送：冷蔵便で年末（12/26～31）にお届け（指定日配送OK）

お店に行ったことがある方はもちろん、

「まだ食べたことがない」という方にも、まずはお家で体験してほしい一杯。

「気になってたけど、まだ行けていない」

「遠くてなかなか店舗に行けない」

そんな方にも、おすすめしたい肉そばセットです。

ご自宅用にも、家族や友人への贈り物にもぜひご利用ください。

【公式ECサイト】https://nomimono-shop.jp/online/products/detail/44

『年越しそば』の起源は？

『年越しそば』は江戸時代の京都や大阪の都市部でその風習が始まり、その後江戸に広まり、やがて全国的なものになったと考えられています。（※諸説あり）また、この風習の由来にはいくつかの説があります。

１.長寿と健康の願い説

長く細い形状から、長寿や健康な生活の象徴とされ、年の終わりに食べることで、来る年も健康で長生きできるようにとの願いが込められています。

２.金運向上の象徴説

昔の金細工師がそば粉を使って金箔を作る際の余分な金粉を取り除くために使用していたことから、そばが金運を呼ぶ縁起の良い食べ物とされています。

３.厄払い説

そばは他の麺類に比べて切れやすい特性があり、これが年越しとともに過去の厄や不幸を断ち切る意味合いを持つとされています。

４.簡単に食べられる食事説

大晦日は年越しの準備で忙しいため、簡単に準備できるそばが好まれるようになりました。

年越しそばは、長寿や厄落としを願う日本の伝統的な縁起物。

忙しさや変化の多い現代においても、「一年を無事に締めくくり、気持ちよく新年を迎えたい」という想いに寄り添う存在です。

関東のローソンで発売中｜「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」監修商品

太麺の田舎蕎麦なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。監修 ラー油肉そば

株式会社のみものが展開する蕎麦業態「なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。」は、

現在、関東エリアのローソン各店にて監修商品

『なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。監修 ラー油肉そば』を販売中です。

本商品は、甘みとコクのあるつゆに特製ラー油を合わせ、味付け肉や玉ねぎ、海苔、胡麻をトッピングした一杯。

店舗で培ってきた味づくりのノウハウを活かし、コンビニエンスストアという日常の中でも

“蕎麦の新しい楽しみ方”を提案しています。

商品ページ：https://www.lawson.co.jp/area/kanto/original/1513538_3550.html

店舗・コンビニ・ECと、食べるシーンを広げてきた同社の取り組みの延長線上にあるのが、

今回の『年越し肉そばBOX』です。

お店でしか味わえなかった「ビーフ肉そば」の魅力を、ご自宅でも気軽に楽しんでいただきたいという想いが込められています。

『年越し肉そばBOX』のこだわり

◆麺

麺は自社製麺所で毎日製麺しています。その特徴は何といっても『噛み応えのある太麺の田舎蕎麦』です。

◆つゆ

麺のコシに負けない甘味のある奥深い味わいのつけ汁は、独自に企画・開発を手がけた『壬生つゆ』がベースになっています。

◆ラー油

香り高い胡麻油を使用したオリジナルブレンドのラー油は中毒性あり。

◆肉

オーストラリア産の牛肉を使用し、肉本来の脂の甘さを最大限に引き立たせるため、特注の甘辛醤油タレで脂が溶けない低い温度で優しくゆっくり炊いています。 調理後、すぐに真空パックをしていますので、温めるだけの簡単調理でお店の味が再現可能です。

年越し肉そばBOX内容

【自宅で作る際のポイント】

調理をしていただく過程で最も重要なのは、麺を茹でた後の冷水での〆です。

最大の特徴でもある麺のコシを再現するには、麺を茹でた後、流水で洗い、氷水でしっかりと〆て下さい。

冷たいつけ汁、温かい肉、しっかりと〆た麺にたっぷりのゴマとネギ。

これさえ押さえて頂ければきっと満足していただけると思います。

温かいそばがお好みの方はつゆと水を同割にすることにより簡単に温そばにアレンジすることができます。

もちろん肉との相性も◎です。 付け合わせとしては大根おろし、とろろ、キムチなどがオススメです。

味変アイテムとしては、生卵、山葵、お酢などとの相性が良いです。

ゴマ、のりに関しましては量が多く感じられると思いますが、1食につき各1袋ご使用ください。

※調理するまでの保存は冷蔵庫にてお願いします。

購入方法

ビーフ肉そば

１.公式オンラインショップにて受付中。

２.【予約受付店舗】と事前予約なしで購入できる【年末の店頭販売実施店舗】の一覧はコチラ↓↓↓

年越そば店頭販売情報

３.『山本部長、今年もそば配達するってよ』 のみもの。超ダイレクト便2025

「BOXそば」を5箱以上まとめてご注文の方へ山本部長が直接お届け致します。

★応募方法

1⃣LINE友だち追加 https://lin.ee/Q0Q8wev

2⃣「超ダイレクト便希望」と送るだけ！

店頭予約受付中｜1食分の年越し蕎麦（自家製そば・つゆ・ラー油）

『山本部長、今年もそば配達するってよ』 のみもの。超ダイレクト便2025詳細

なお、現在、池袋壬生、なぜ蕎麦にラー油を入れるのか。全店、麺は組。全店 にて、

1食分の年越し蕎麦の店頭予約受付 を行っております。

自家製そば・特製つゆ・ラー油をセットにした、ご自宅でお店の味を再現できる1人前セット です。

ご予約は各店舗にて承り、年末に店頭でのお渡し となります。

早割は 12/29（月）まで。

通常600円のところ、早割価格550円 でお求めいただけます🉐

お渡し期間は 12/25（木）～12/31（水）。

ご予約いただいた店舗でのお渡しとなり、12/31（火）は19時まで となります。

各店の詳細はこちら

https://nomimono.co.jp/brand/nazesoba/

【会社概要】

店頭受付中「年越しそば」



会社名 ：株式会社のみもの。

本社所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-3

代表者 ：代表取締役 壬生 裕文

設 立 ：2016年5月26日

HP：https://nomimono.co.jp/