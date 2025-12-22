終戦から80年、リスナーの「戦争の記憶」を未来へ届ける105分。ジョンカビラがナビゲートする特別番組『J-WAVE SPECIAL QUEST FOR PEACE』を12/31にオンエア

株式会社J-WAVE

『J-WAVE SPECIAL QUEST FOR PEACE』

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、2025年12月31日（水）19:00～20:45、戦争の記憶に耳を澄ます特別番組『J-WAVE SPECIAL QUEST FOR PEACE』（ナビゲーター：ジョン・カビラ）を放送いたします。

2025年8月15日、終戦後80年を迎えたこの日の『～JK RADIO～TOKYO UNITED』の放送では、リスナーの皆さんから「戦争の記憶」を募集し、約400通にもおよぶ多くのメッセージが寄せられました。戦中・戦後を生き抜いた方々の体験、家族から受け継がれてきた物語、そして平和を願う声……。それぞれの記憶は、時代を超えて私たちに語りかける貴重な証言です。

今回の特別番組では、8月15日の放送で紹介しきれなかったリスナーから届いた貴重なメッセージを、戦争の始まりから空襲、沖縄戦、学徒出陣、引揚げまで、当時の体験に沿って紹介し、戦争の記憶を未来へつないでいきます。

さらにゲストにジャーナリストの青木理さんを迎え、「戦後80年」そして「戦争をどのように語り継ぐのか」について、ともに考えていきます。

戦争を直接知らない世代が大半となった今、語られた物語に耳を傾けることの意味とは何か。記憶の風化と継承のあり方について、ジョン・カビラとともに掘り下げていきます。

■スペシャルゲスト対談：青木理 × ジョン・カビラ

ゲストにジャーナリストの青木理さんを迎え、ジョン・カビラとともに「戦後80年のいま、記憶をどう受け止め、未来へつなぐのか」をテーマに語り合います。

リスナーが寄せた“個人の記憶”と、報道の現場を歩いてきた青木さんの“社会的視点”を交差させながら、戦争と平和、そして未来について考察します。

世代の変化によって「戦争を直接知らない人」が多数となった現代。80年という時間が記憶と社会の距離をどう変えてきたのか。

そして、私たちはどのような言葉で記憶を受け継ぎ、未来へ手渡していけるのか。

対話を通して、そのヒントを探っていきます。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251231190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251231190000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：『J-WAVE SPECIAL QUEST FOR PEACE』

放送日時：12月31日(水) 19:00～20:45

ナビゲーター：ジョン・カビラ

ゲスト：青木理（ジャーナリスト）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/topics/2512_qfp.htm