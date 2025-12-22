半日で25,000リポスト達成！超特急のFibee広告が渋谷“ハチ”側に本日より掲出

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、以下「面白法人カヤック」）は、株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長 兼 CEO：吉永智征、以下「ミツカン」）の発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」のプロモーションとして、人気アイドルグループ超特急とのスペシャルコラボレーション第2弾「#ファイビーで超せいちょう」の企画・制作を担当しました。

12月19日（金）より開始した公式Xアカウント（@fibee_mizkan）のキャンペーン投稿のリポスト数が半日で25,000リポストを達成。12月22日（月）～28日（日）まで、「8号車（ファン）」との絆を表現した渋谷の“ハチ”の近くに、超特急こと「腸特急」のFibee広告が掲出されることをお知らせします。

「ファイビーで超せいちょう｜Fibee」特設サイト

https://shop.mizkan.co.jp/pages/fibee_bullettrain_seicho/

25,000リポストで生まれた“せいちょう”の軌跡が渋谷へ！「腸特急」が現実の街に降臨

人気アイドルグループ超特急とのスペシャルコラボレーション第2弾「#ファイビーで超せいちょう」では、11月25日（火）から12月21日（日）まで、ハルさんの出身地である熊本駅を皮切りに、超特急メンバーの出身地に大型広告を掲出する「地元凱旋コラボ看板ツアー」を展開してきました。また12月9日（火）からは、「Fibeeを食べると、あなたのおなかの中にいる腸特急に会える！」をコンセプトに、Fibeeの人気アイテムを詰め込んだ「Fibee乗りつぎBOX」おやつ駅行き（税込2,513円）を販売。BOXには腸特急とFibeeの姿が浮かび上がるARコンテンツがセットになっており、ご好評いただいています。

そして、12月19日（金）に開始したファンのリポストによって“せいちょう”していく腸特急の姿を楽しめるX キャンペーンでは、公式Xアカウント（@fibee_mizkan）の投稿が888リポストされるごとに、メンバーそれぞれの成長がみられる特別なアニメーションを公開。888リポストを15段階達成すると、メンバー全員が子供から大人に成長した姿で勢揃い。「腸特急」こと超特急が「せいちょう（整腸・成長）」していく過程を描く、見た目でも参加でも楽しめる連動企画となりました。

さらに、今回25,000リポストを半日で達成したことから、Xの世界を飛び越えて渋谷の街に、12月22日（月）～28日（日）まで、「腸特急」のFibee広告が登場します。掲出場所は、「8号車（ファン）」との絆を表現する“ハチ”の近く。渋谷の街を見上げると、いつもの風景の中に、まっすぐ前を見据え、成長してどこかへ向かおうとする腸特急の姿を見つけられるかもしれません。Fibeeと超特急、そしてファンがともに歩んできたこの“整腸と成長”の物語が、いよいよ現実の景色として結実します。ファンのリポストの力で生まれるこの広告を、ぜひその目で確かめてください。

大好評のコラボが進化した、「Fibee×超特急」第2弾キャンペーンとは

ミツカンの「Fibee」は、「気軽に手軽に、発酵性食物繊維」をキーワードに、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維に着目した健康をサポートする商品です。小腹満たしにぴったりの「むぎゅっとワッフル」や、オレンジとカカオニブを練りこんだ「ひとくちビスキュイ」などのお菓子をはじめ、「グラノーラ」や「黒米と玄米ごはん」「キーマカレー」といった主食まで、老若男女問わず幅広い層の健康習慣を楽しく彩るアイテムが揃っています。

そんなFibeeの魅力をより多くの人に届けるため、2025年6月に初めて実施されたのが、人気グループ「超特急」とのスペシャルコラボレーション「腸特急」プロジェクト。Fibeeの公式キャラクター「Fibees」と超特急のメンバー数が同じということから、擬人化したFibeesとしてグループ名を「腸特急」に改名し、特別版MV「走れ!!!!腸特急」を公開するなど、ユニークな展開が話題に。ファンの熱量と共に、おなかの中で奮闘する「腸特急」の活躍に注目が集まりました。

この盛り上がりを受け、第2弾となる「#ファイビーで超せいちょう」キャンペーンを11月25日（火）からスタート。Fibeeのおかげで“成長（せいちょう）”した腸特急の姿を各所で展開し、「Fibeeを食べて一緒に”せいちょう（整腸）”しよう」というメッセージをお届けしています。ポップでキュートな世界観を楽しみながら健康を意識するきっかけを提供する、Fibeeと超特急の新しいコラボレーションにぜひご注目ください。

超特急について

史上初のメインダンサー&バックボーカルグループ。エンタテインメント性の高さと魅せるパフォーマンスで、会場全体を超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売！今最もアツく面白いグループと話題になっている。

株式会社カヤック（面白法人カヤック）について

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

面白法人カヤック公式サイト https://www.kayac.com/

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業