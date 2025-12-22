『アークナイツ』より、ぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用したグッズが「あみあみ」から続々登場！
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用したグッズ全10商品を、現在ご案内中です。
【今回ご紹介する製品を含む『アークナイツ オペぬい』関連製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■アークナイツ オペぬい 描き起こしBIG アクリルスタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各2,200円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：
[ソーンズ] 約H160×W220mm
[マドロック] 約H220×W125mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
ソーンズ / マドロック
(全2種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、アクリルスタンドが登場！
全長20cmのBIGサイズです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97BIG%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こし缶バッジ／描き起こしBIGおなまえアクキー
【製品情報】
■アークナイツ オペぬい 描き起こし缶バッジ
□メーカー希望小売価格：各660円(税込)
□素材：ブリキ
□サイズ：約56mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
ソーンズ / マドロック
(全2種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、缶バッジが登場！
キラキラと輝くメタリック仕様です。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E7%BC%B6%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしBIGおなまえアクキー
□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：約W60×H150mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
クロージャ / ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、アクリルキーホルダーが登場！
全長150mmのBIGサイズです！
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97BIG%E3%81%8A%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしレイヤードパネル／描き起こしTシャツ
【製品情報】
■アークナイツ オペぬい 描き起こしレイヤードパネル
□メーカー希望小売価格：3,960円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：A5(約W210×H150mm)
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、レイヤードパネルが登場！
三層構造でソーンズやオペぬい達が飛び出す、迫力のあるアクリルオブジェです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしTシャツ
□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)
□素材：ポリエステル
□サイズ：XLサイズ
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
クロージャ/ ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、Tシャツが登場！
グランジ風のデザインと陣営ロゴをあしらい、スタイリッシュなデザインにまとめました。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしタペストリー／描き起こしデスクマット
【製品情報】
■アークナイツ オペぬい 描き起こしタペストリー
□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)
□素材：ポリエステル
□サイズ：B2
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
クロージャ / ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、B2タペストリーが登場！
「オペぬい」の雰囲気にあわせた、ポップなデザインにまとめました。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%BF%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしデスクマット
□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)
□素材：ポリエステル、ラバー
□サイズ：約W600×H300mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
クロージャ / ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、デスクマットが登場！
「オペぬい」の雰囲気にあわせた、ポップなデザインにまとめました。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい 描き起こしスパイラルノート
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各700円(税込)
□素材：紙
□サイズ：A6
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
クロージャ / ソーンズ / マドロック / 集合
(全4種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、マルマン スパイラルノートが登場！
持ち運びにも便利なA6サイズです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい カラフルアクキー／おなまえバッジ
【製品情報】
■アークナイツ オペぬい カラフルアクキー
□メーカー希望小売価格：各660円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：約60×40mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
エリジウム / ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」のデザインを使用した、アクリルキーホルダーが登場！
カラフルでかわいいキーホルダーです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■アークナイツ オペぬい おなまえバッジ
□メーカー希望小売価格：各770円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：約60×60mm
□発売日：2026年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
エリジウム / ソーンズ / マドロック
(全3種)
『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」のデザインを使用した、おなまえバッジが登場！
ぴょこんと顔を出した姿がかわいいアクリルバッジです。
【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%81%8A%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。
【一部商品を画像で詳しくご紹介】
(C) HYPERGRYPH (C) Yostar
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)