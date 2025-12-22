『アークナイツ』より、ぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用したグッズが「あみあみ」から続々登場！

大網株式会社


フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用したグッズ全10商品を、現在ご案内中です。



【今回ご紹介する製品を含む『アークナイツ オペぬい』関連製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしBIG アクリルスタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各2,200円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：


[ソーンズ]　　約H160×W220mm


[マドロック]　約H220×W125mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


ソーンズ / マドロック


(全2種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、アクリルスタンドが登場！


全長20cmのBIGサイズです。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97BIG%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■アークナイツ　オペぬい　描き起こし缶バッジ／描き起こしBIGおなまえアクキー




【製品情報】


■アークナイツ　オペぬい　描き起こし缶バッジ


□メーカー希望小売価格：各660円(税込)


□素材：ブリキ


□サイズ：約56mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


ソーンズ / マドロック


(全2種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、缶バッジが登場！


キラキラと輝くメタリック仕様です。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E7%BC%B6%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アークナイツ　オペぬい　描き起こしBIGおなまえアクキー


□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：約W60×H150mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


クロージャ / ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、アクリルキーホルダーが登場！


全長150mmのBIGサイズです！



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97BIG%E3%81%8A%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしレイヤードパネル／描き起こしTシャツ




【製品情報】


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしレイヤードパネル


□メーカー希望小売価格：3,960円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：A5(約W210×H150mm)


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、レイヤードパネルが登場！


三層構造でソーンズやオペぬい達が飛び出す、迫力のあるアクリルオブジェです。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アークナイツ　オペぬい　描き起こしTシャツ


□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)


□素材：ポリエステル


□サイズ：XLサイズ


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


クロージャ/ ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、Tシャツが登場！


グランジ風のデザインと陣営ロゴをあしらい、スタイリッシュなデザインにまとめました。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしタペストリー／描き起こしデスクマット




【製品情報】


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしタペストリー


□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)


□素材：ポリエステル


□サイズ：B2


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


クロージャ / ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、B2タペストリーが登場！


「オペぬい」の雰囲気にあわせた、ポップなデザインにまとめました。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%BF%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アークナイツ　オペぬい　描き起こしデスクマット


□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)


□素材：ポリエステル、ラバー


□サイズ：約W600×H300mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


クロージャ / ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、デスクマットが登場！


「オペぬい」の雰囲気にあわせた、ポップなデザインにまとめました。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E6%8F%8F%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■アークナイツ　オペぬい　描き起こしスパイラルノート




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各700円(税込)


□素材：紙


□サイズ：A6


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


クロージャ / ソーンズ / マドロック / 集合


(全4種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」の描き起こしイラストを使用した、マルマン スパイラルノートが登場！


持ち運びにも便利なA6サイズです。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


■アークナイツ　オペぬい　カラフルアクキー／おなまえバッジ




【製品情報】


■アークナイツ　オペぬい　カラフルアクキー


□メーカー希望小売価格：各660円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：約60×40mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


エリジウム / ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」のデザインを使用した、アクリルキーホルダーが登場！


カラフルでかわいいキーホルダーです。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AD%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■アークナイツ　オペぬい　おなまえバッジ


□メーカー希望小売価格：各770円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：約60×60mm


□発売日：2026年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


エリジウム / ソーンズ / マドロック


(全3種)



『アークナイツ』のぬいぐるみシリーズ「オペぬい」のデザインを使用した、おなまえバッジが登場！


ぴょこんと顔を出した姿がかわいいアクリルバッジです。



【製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?hanbaichu=1&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_condition_flg=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%81%AC%E3%81%84%E3%80%80%E3%81%8A%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。


【一部商品を画像で詳しくご紹介】
























(C) HYPERGRYPH　(C) Yostar



