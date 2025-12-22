【結果発表】東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC） 2025 特別企画 デザイン賞

ウイスキーフェスティバル来場者限定企画 TWSC2025 デザイン賞

株式会社ウイスキー文化研究所

デザイン賞とは、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）の特別賞のひとつで、優れたラベルデザイン・ボトルデザインに対して贈られる賞です。2022年と2023年に特別賞として設けており、実行委員会が選出・決定を行っていました。今回のデザイン賞はTWSC運営事務局が選出したアイテムに対して、初めて一般消費者による投票を行いました。

以下の投票ルールのもと、ウイスキーフェスティバル来場者の皆様に「1日審査員」となっていただき、洋酒部門、焼酎・泡盛部門でノミネートされた72本の中から受賞ボトルが決定しました。

■ デザイン賞 投票ルール

TWSC2025デザイン賞にノミネートされたボトルデザイン画像をご覧いただき、専用フォームを通じて、魅力的だと感じたデザインをすべて選択していただく形式で投票を実施しました。

評価ポイント: ボトルの形状、ラベルの色使い、フォントの斬新さなど。

TWSC2025 デザイン賞 受賞アイテム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119996/table/272_1_c72a382729b16763b558a27c40933b57.jpg?v=202512220322 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/119996/table/272_2_a82ca207a96117e195ff03ae2ecb9029.jpg?v=202512220322 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/119996/table/272_3_7e3c609d11b068f1768152ee75a9f427.jpg?v=202512220322 ]

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）とは

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う日本で唯一の品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、ウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う飲み手育成などがその目的です。2019年に開催がはじまり、2020年からは、日本が誇る蒸留酒である焼酎・泡盛の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。累計で洋酒部門は3,817本、 焼酎・泡盛部門は1,473本の合計5,290本のエントリーがありました。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務める、民間のウイスキー文化普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月／HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守 プロフィール

1954年新潟県佐渡市生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門隔月誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務める。主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』『ブレンデッドウィスキー大全』『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）『最新版 ウイスキー完全バイブル』『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが2億円で売れるのか』（KADOKAWA）『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。