【姫路の手袋メーカー：ショーワグローブ】チャリティ販売の売り上げ全額15万円超を姫路市の緑化活動に寄付

家庭用・産業用手袋の専業メーカーのショーワグローブ株式会社（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：星野達也）は、チャリティ販売の売り上げ全額を姫路市「緑の募金」に寄付したことをお知らせいたします。

■概要

寄付先 ：姫路市緑の募金推進委員会（姫路市農林水産環境局 農林水産部 林産振興課内）

寄付金額：157,322円

活用方法：市内の緑化事業、森林整備事業、啓蒙宣伝事業等の事業

■寄付金の活用について

緑の募金の概要｜姫路市 :https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002203.html

当社のチャリティ販売による寄付金は、各自治会や企業、職場、学校、街頭などでの募金と合わせ、全額が（公社）兵庫県緑化推進協会に納入されます。その一部が、学校や地域における緑化の維持管理や子どもたちの木工体験の実施などに活用されます。

■第7回ひめじ花と緑のガーデンフェアに出展

2025年11月15日（土）～16日（日）に姫路城前の大手前公園で開催された「第7回ひめじ花と緑のガーデンフェア」に出展し、売り上げ全額を地域に還元することを目的とした手袋のチャリティ販売を実施いたしました。延べ400名以上の方に、当社の代表商品である「グリップ」「ブレスグリップ」「テムレス」など1,487双の手袋を1双100円以上で購入いただき、157,322円の売り上げとなりました。この全額を姫路市「緑の募金」に寄付しました。

■今後の展望

チャリティ販売の様子

当社は、創業の地である姫路への貢献活動として、今後も継続的にチャリティ販売を実施していく予定です。それらの活動を通じて地域社会との連携を強め、姫路のさらなる発展に寄与してまいります。

■ショーワグローブ株式会社の概要

2024年10月に創立70周年を迎える、家庭用・作業用・産業用各種手袋の専業メーカーです。1954年、創業者の「手を守りたい」という思いから、塩化ビニル樹脂製オール被膜タイプの手袋を世界で初めて開発。“人の真似をしない”というポリシーのもと、オリジナリティを追究する研究開発力を武器に、あらゆるシーンで活躍する手袋を通じて、世界中のみなさまに安心と安全をお届けします。

