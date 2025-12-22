俳優・相馬結衣のオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月22日（月）に、相馬結衣のオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://soma-yui.com(https://soma-yui.com)）をオープンしました。

相馬結衣（そうま ゆい）は、2001年生まれ、青森県出身の俳優です。2025年12月22日に横山結衣から相馬結衣へ改名。これまでに舞台やミュージカルを中心に活動し、“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Liveでは主演・月野うさぎ役を務め、ロンドン公演、日本凱旋公演へ出演しました。2026年には、舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～で葵上 役、舞台「ガチアクタ」でアモ役としての出演も決定しています。

今回オープンしたのは、相馬結衣のオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、相馬結衣に関する最新情報はもちろん、会員限定のブログや動画、生配信など、ここだけでしか見られない特別なコンテンツをお楽しみいただけます。本人直筆のファンクラブ名やりんごのモチーフが取り入れられた、可愛らしいサイトデザインにもぜひご注目ください。

詳細は、下記URLよりご確認いただけます。

【サイト詳細】

■サイト名

相馬結衣 Official Site

■URL

https://soma-yui.com

■会費

月額：550円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード」をご利用いただけます。

■無料会員コンテンツ

NEWS

PROFILE

SCHEDULE

STORE

■有料会員コンテンツ

GALLERY

MOVIE

TICKET

BLOG

STREAMING

WALLPAPER

BIRTHDAY MAIL

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。