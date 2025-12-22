テレシスネットワーク株式会社

テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充 https://www.telsys.co.jp/）は2025年12月22日より、月額公式サイト『ラブちゃん占い』にて、『2026年新年占い｜今だけおまけ鑑定＆龍神絵馬が付いてくる！Love Me Do年末年始キャンペーン』を公開いたしました。

『ラブちゃん占い』URL：https://lovemedo.net/

■概要

有名芸能人の結婚やスキャンダルから自然災害、政治・経済まで様々なニュースを的中させる『予言的中の占い師』Love Me Do。現在、月額公式サイト『ラブちゃん占い』にて、『2026年新年占い｜今だけおまけ鑑定＆龍神絵馬が付いてくる！Love Me Do年末年始キャンペーン』を公開中です。ぜひこの機会にご利用ください。

※本サイトのご利用には、月額公式サイト『ラブちゃん占い』への会員登録が必要です。

■月額公式スマートフォンサイト『ラブちゃん占い』のご紹介

TV出演多数！ 業界激震の数々の的中エピソードを持つ、今メディアで最も注目される凄腕占い師「Love Me Do」監修による月額公式サイトです。様々な占術を体得したLove Me Doが、独自に編み出したオリジナル秘術「龍神占術」を用い、ユーザーの宿命や好きな相手との運命を読み解きます。

サイト内では古より強運・成就・飛躍の象徴とされてきた「龍神」をメインモチーフとして占いを提供。ユーザーが守護龍神から受けている加護や影響を紐解き、恋愛成就・人生安泰・金運上昇など、あらゆる願いを叶え、幸せへと導きます。

■監修者紹介

Love Me Do

吉本興業所属。「ラブちゃん」の愛称で活動。占い師、占星術師、風水師。東洋、西洋の占術に精通し、『ヒルナンデス!』『ラヴィット！』『王様のブランチ』をはじめとするテレビ・ラジオ出演多数。

20代半ばから手相を独学で学び、その後占術ごとの師匠の元で学び、姓名判断、タロット、四柱推命、風水、九星術、易学、人相占い、手相、数秘術などあらゆる占いを習得する。芸能人や芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、プロサッカーの試合結果や得点選手、自然災害の予言など、数々の予言的中エピソードを持つ業界最注目の占い師として絶大な人気を誇る。 全国で行われる占いライブは「会うと運がよくなる」「歩くパワースポット」などと言われ、予約がとれないほどの人気を博す。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：ラブちゃん占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://lovemedo.net/

■会社概要

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。

『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。