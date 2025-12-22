重曹ブームの火付役　自然派洗浄剤のパイオニア丹羽久が食品に使える重曹を住まいの汚れ落としに提案　ナチュラルクリーナー（重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ・過炭酸ナトリウム）が累計出荷個数3000万個突破

株式会社丹羽久

地球環境と身体にやさしい家庭用品メーカーの株式会社丹羽久（本社：岐阜県恵那市、代表取締役社長：丹羽 誠）は、「ナチュラルクリーナー（重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウム」の累計出荷個数が3000万個を突破したことをお知らせします。※1

※1 2025年11月末日時点の主力アイテム容量で換算

＜内訳＞重曹:600g/個換算 クエン酸:300g/個換算 セスキ炭酸ソーダ:300g/個換算 過炭酸ナトリウム:500g/個換算

“自然派洗浄剤のパイオニア”としてナチュラルクリーナー市場を牽引

■ナチュラルクリーナーとは

ナチュラルクリーナーとは、自然由来の成分を主とした、環境と健康に配慮した洗浄剤を指します。化学合成物質をほとんど含まない、自然界に存在する物質や食品由来の成分を中心に作られているため、人体への安全性が高いのが特徴となっております。代表的なものとして、重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウムなどがあります。

■22年前に”食用の重曹”を住まいの汚れ落としに活用。新しい考え方のもと食品グレードの重曹を掃除用として発売

株式会社丹羽久は、 明治13年に岐阜県恵那市で創業、145年の歴史ある企業です。

長らく岐阜県を中心に日用品の卸売業を営み、1990年代にはメーカーへの転身を図るべく世界中の珍しい素材・食材を探索、やがてモンゴルの大地が生み出す“塩”と出会い、これが日本で好評を博しました。この縁をきっかけにモンゴルの大地が生んだ“シリンゴル重曹”に出会い、2003年に食品グレードの重曹を掃除用として発売、翌年の2005年には、同じく食品添加物であり水あか汚れに強い「クエン酸」を発売しました。

更に2013年には「セスキ炭酸ソーダ」を、2014年には「過炭酸ナトリウム」を発売と、ナチュラルクリーナーのパイオニアとして市場の確立を牽引しました。

こうした製品群を核として、「身体と地球にやさしい」製品の開発と販売を推進しています。

■丹羽久が誇る食品グレード（重曹の「食品添加物」と「一般品」の違いについて）

重曹には、食品添加物として使用できるものと、洗浄などを主な目的とする一般品があります。通常、一般品は化学工場で製造され、原料に食塩・アンモニア・二酸化炭素などが用いられる場合があります。これに対し、丹羽久では食品添加物製造認定工場で製造を行い、原料には自然なものを使用して食品グレードを獲得しております。

■環境意識や健康志向の高まりを背景に、ナチュラルクリーナー市場を牽引

近年、世界的にナチュラルクリーナー市場は成長を続けています。その主な要因として、消費者の環境意識の高まりと、化学合成物質への不安からくる健康志向が挙げられています。株式会社グローバルインフォメーション社の市場調査レポート衛生への関心の高まりによりオーガニックで環境に優しい製品への需要が増加 - 株式会社グローバルインフォメーションによると、衛生への関心の高まりによりオーガニックで環境に優しい製品への需要が増えているとまとめられています。

ナチュラルクリーナー市場は今後も高い成長率で拡大する見込みであり、当社では、ナチュラルクリーナ―市場のパイオニアとして市場の拡大・牽引をしてまいります。

■商品紹介

住まいの魔法のパウダー 重曹

雑貨商品では珍しい食品添加物のため、お料理やお菓子作りにも使えます。お掃除では研磨効果鍋底のコゲ落としや生ごみ臭や靴箱のニオイを消臭します。

住まいの魔法のパウダー 重曹 600g 448円（参考小売価格 税抜）

住まいの魔法のパウダー クエン酸

重曹と同様に食品添加物のため、飲み物としても使えます。水垢や尿石汚れに最適です

洗濯時に使用することで衣類の消臭もできます。

住まいの魔法のパウダー クエン酸 300g 498円（参考小売価格 税抜）

住まいの魔法のパウダー セスキ炭酸ソーダ

重曹よりも洗浄力が高く、皮脂・油汚れに効きます。

水に溶けやすく頑固な油汚れをしっかり落とします。衣類の皮脂・血液汚れにも効果的です。

セスキ炭酸ソーダ 300g 328円（参考小売価格 税抜）

住まいの魔法のパウダー 過炭酸ナトリウム

家中のお洗濯・お掃除を簡潔に。身体にも環境にもやさしい酸素のチカラで、台所、衣類の消臭・除菌・漂白。色・柄物にも安心して使えます。

過炭酸ナトリウム 500g 398円（参考小売価格

税抜）

「住まいの魔法のパウダーシリーズ」専用HP

https://www.niwakyu.com/smartcleanerbp/