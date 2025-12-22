増田俊樹が「週刊TVガイド2026年1月23日号」にメガネ姿で登場！ 特典生写真の絵柄も公開

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド2026年1月23日号」を2026年1月14日（水）に発売。1月10日（土）にスタートするTVアニメ「人外教室の人間嫌い教師」（テレビ朝日系）で“人外がニンゲンを目指す学校”である不知火高校の教師・人間零を演じる増田俊樹が登場する。アニメイト通販購入者特典として生写真が付くことも決定！「週刊TVガイド2026年1月23日号」（東京ニュース通信社刊）

グラビアでは、増田が演じる教師役の人間零にちなみ、“教師といえば…”なジャケット＆メガネ姿で撮影。一度見たら目が離せない“美ジュアル”に惚れ惚れすること間違いなし。ダークな雰囲気でたたずむクールビューティーな写真の数々は必見だ。

そして教師役としての生徒との向き合い方や課題があるときの解決方法をインタビュー。「人外の女の子たちが人間になるための学校に通う」というコンセプトにちなみ、増田が「憧れている生き物」とは？

なお、アニメイト通販で「週刊TVガイド関東版2026年1月23日号」を購入すると、特典として増田俊樹の生写真がプレゼントされる限定企画も。ぜひこの機会に入手していただきたい。

購入者特典 決定！

◆特典内容：増田俊樹 生写真

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年1月23日号

※実店舗での増田俊樹 生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

増田俊樹 生写真付き販売については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3356791/

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【注意事項】

※12月22日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年1月23日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2026年1月14日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：620円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年1月23日号」

●配信日：2026年1月16日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：620円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



