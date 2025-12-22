生成AI活用の文書業務支援プラットフォーム「N-DOX」を日本郵船株式会社と共同開発

Lighthouse株式会社

Lighthouse株式会社（以下「Lighthouse」）と日本郵船株式会社（以下「日本郵船」）はこのほど、生成AIを活用した文書業務支援プラットフォーム「N-DOX（エヌドックス）」を共同開発しました。膨大な量の契約書チェックや、契約更改に伴う契約内容更新点（差異）の抽出などの煩雑な文書業務を大幅に効率化し業務変革を進めることで、海運業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）の実現につなげます。

開発の背景

日本郵船のDX推進グループには、契約書をはじめとする各種文書の作成や確認のDX化に関する相談が社内の多くの部門から寄せられていました。こうした現場のニーズに応えるため、同グループが中心となり、「N-DOX」の構想を立ち上げました。



一方、ドライバルク部門では、船主と傭船者間で締結される傭船契約書のチェックや、契約更改に伴う契約内容更新点（差異）の抽出に膨大な時間を要していました。こうした課題に対応するために、同部門は外部ベンダーと連携し、契約書チェック機能を備えたツールの開発を進めていました。



そこで、DX推進グループとLighthouseが主体となり、このチェック機能を「N-DOX」に組み込むことで、生成AIを活用した文書業務支援プラットフォームとして再構築しました。両者は、既存のチェック機能の統合と新たな開発要件を踏まえ、約3カ月でプロトタイプを構築し、実際の業務を想定したモデルケースで検証を行い、機能改善を重ねたうえで、実運用開始に至りました。

N-DOXの概要

「N-DOX」は、文書管理・差異分析・ルールチェック・影響範囲分析などを横断的に担うドキュメント業務の中枢プラットフォームです。「エージェント」「マルチモデル」「機能拡張」の三つの柱で構成され、将来的にあらゆる文書業務を支援することを目指し、拡張性を重視したプラットフォームとして設計されています。



・エージェント指向（図中１.）： 将来的にAIエージェントが複数機能を横断して複雑な業務を実行



・マルチモデル対応（図中２.）： 業務内容に応じて最適なAIモデルや外部サービスを選択・切り替え



・段階的な機能拡張（図中３.）：現場のニーズに合わせて必要な機能を追加可能

N-DOXが目指すプラットフォーム構想とその特長

契約書チェック機能の導入効果

・レビュー精度向上とリスク低減

N-DOXが契約書のダブルチェック機能を担うことで、人為的な確認漏れを防ぎます。特にドライバルク部門では、契約書締結の締め切りや市況変動などにより短時間での契約判断を求められる場面が多く、N-DOXは契約書に潜むリスクの見落としを防ぐ強力なサポート役となります。



・業務プロセスの高度化

AIが初期確認を担うことで、担当者は最終判断や交渉といった付加価値の高い業務に集中できます。単なる効率化にとどまらず、人とAIが協働することで業務プロセスそのものを変革し、DXの実現につなげます。

今後の展開

N-DOXの機能拡張を活用し、差異抽出、更新時の影響分析、用語統一チェックなどの機能を順次追加予定です。26年以降は、ドライバルク部門に加え、広報や財務などのバックオフィス業務への展開も進め、全社的なAI活用を推進します。



【会社概要】

Lighthouse 株式会社

所在地：東京都港区芝公園1丁目8-20 H1O芝公園902

代表取締役：針生 亮汰

事業内容：AIを活用した新規事業の共創・コンサルティング

Webサイト：https://www.lt-house.com



日本郵船株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内2-3-2

代表取締役社長：曽我 貴也

事業内容：定期船事業、物流事業、自動車事業、ドライバルク事業、エネルギー事業、その他の事業（不動産、客船ほか）

Webサイト：https://www.nyk.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

Lighthouse株式会社 広報担当

E-mail： info@lt-house.com



日本郵船株式会社 広報グループ 報道チーム

E-mail： NYKJP.ML.MEDIA@nykgroup.com