株式会社ムービックから新カードスリーブブランド「Artevelo」第三弾は人気イラストレーター「形状」とのコラボレーションが決定！

株式会社アニメイトホールディングス


株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、新カードスリーブブランド「Artevelo（アルテベール）」を展開中です。「Artevelo」は、イタリア語で「芸術」を意味する“Arte”と、「ベール」を意味する“Velo”を組み合わせた造語で、「アートをまとう」をコンセプトにした新しいカードスリーブブランドです。




「キャラクターデザインは派手すぎる、でも無地のスリーブは地味」と感じている方々に向け、日常にさりげなくアートを取り入れる「カジュアル」なデザインを提案し、新たな選択肢を提供します。




「Artevelo」は、人気クリエイター様のイラストを使用し、カードスリーブを制作・販売します。第三弾として、イラストレーターの「形状」様とのコラボレーションが決定しました。




〈コラボクリエイター紹介〉（※敬称略）


形状




ポップな色彩でかっこかわいい世界観を表現するイラストレーター。


VTuberや音楽レーベル、ゲーム会社などの様々なコラボ実績があり、その高い表現力と画力は高く評価されています。


シンプルでありながらも強い個性を放つその独特な世界観は見る人を惹きつけます。



コラボスリーブデザイン（2種）





商品情報


〈商品名〉


Arteveloカードスリーブ　形状　（全２種）


〈発売日〉


2026年3月13日（金）


〈価格〉


各1,200円（税抜）／1,320円（税込）


〈商品仕様〉


スリーブ65枚、日本製、ヘッダー付きOP袋入り。表面は透明、裏面は5色（4色+白）印刷のマット仕様です。





今後のコラボ予定クリエイター様


第一弾「わき」様、第二弾「ていら」様、第三弾「形状」様とのコラボレーションに続き、今後も個性豊かなクリエイター様とのコラボレーションを続々と予定しています。




◆Gurin.


神奈川県在住のイラストレーター。2020年よりフリーランスとして活動し、キャラクターデザインやグッズイラスト、MVイラストなどを数多く手がけています。


数多くのイベントへ参加し、人気を獲得。2024年には原宿での展覧会も開催しました。


太い線と、緑を基調としたポップな色彩で、どこか物語を感じさせる独特の世界観を表現。その繊細で温かみのある作風は、見る人の心を惹きつけ、多くのファンを魅了しています。


◆甘春わすれ


魔法少女のようなキャラクターを数多く描き、温かくやわらかいタッチと繊細な世界観で人気を博しているイラストレーター。数多くのイベントに参加し、6月には北海道で開催された魔法少女展へ出展。ほかにもオリジナルキャラクターの制作でも人気を獲得しています。



商品の詳細は公式サイト、公式SNSをチェック！


■公式HP：https://www.movic.jp/shop/pages/artevelo.aspx


■公式X：@Artevelo_sleeve




〈権利表記〉


(C)2025 Artevelo


(C)形状


(C)Gurin.


(C)甘春わすれ