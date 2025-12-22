オリラジ藤森のサウナ旅！北海道で味わえる絶景地球水風呂とは？12月30日(火)深夜0時10分放送！

写真拡大 (全6枚)

北海道文化放送株式会社

(C)UHB


(C)UHB

番組概要

全国各地のサウナを巡り、その土地ならではのグルメ・絶景・カルチャーを“ととのい目線”で紹介してきた、人気シリーズ「&sauna presents 本日ととのえサウナ旅」。


北は阿寒・知床篇の“地球水風呂”から、南は沖縄篇の“絶景滝水風呂”まで、


個性豊かなサウナスポットを全10回にわたり放送。


今回は年末スペシャル特番として過去のサウナ名場面をクイズで振り返る。



京都篇　(C)UHB

沖縄篇　(C)UHB

ケンドーコバヤシ、パンサー尾形など、
サウナ愛あふれる豪華ゲストが登場した名物回を一挙プレイバック。


スタジオには、
レギュラー出演の藤森慎吾と、
&saunaリポーター・花山瑞貴、
そしてサウナー界のレジェンドのあの人が飛び入り参加も！



「サンキュー」の元祖は誰？


ココリコ遠藤が考える、”サウナの最終形”とは？



マニアックすぎる難問に、


藤森の記憶力とバラエティ力が試され
花山リポーターも思わず大混乱――！？




(C)UHB

初の試みとして＆saunaファンのスタジオ観覧も実現し、


収録会場は年末らしい熱気と笑いに包まれた。



年末の夜、クイズで笑い、絶景映像でととのう。
あなたも一緒に、全国サウナ旅を振り返ろう。


放送概要

番組名：『&sauna presents藤森慎吾のサウナ旅 ととのえ名場面クイズ』


放送日時：12月30日(火) 深夜0時10分～1時10分


放送：北海道地上波ローカル（UHB）


出演者： 藤森慎吾(オリエンタルラジオ)


　　　　 村上健志(フルーツポンチ)


　　　　 亘健太郎(フルーツポンチ)


　　　　 平子祐希(アルコ＆ピース)


　　　　 酒井健太(アルコ＆ピース)


　　　　 尾形貴弘(パンサー)


　　　　 ケンドーコバヤシ


　　　　 遠藤章造(ココリコ)


　　　　 豊澤瞳(&saunaリポーター)


　　　　 花山瑞貴(&saunaリポーター)


　　　 　松尾大(ととのえ親方)


配信：YouTubeチャンネル「&sauna」※12月31日～



※放送内容・放送日時は予告なく変更になる場合があります。


【＆sauna概要】


(C)UHB

・YouTube配信：YouTubeチャンネル「&sauna」


　毎週ほぼ月・水・金に配信


　http://www.youtube.com/@sauna3371



・地上波放送：毎週水曜よる9:54～（北海道文化放送）


　https://www.uhb.jp/program/and_sauna/



・&sauna 公式SNS


　Instagram　https://www.instagram.com/and_sauna/


　X　https://twitter.com/and_sauna


　LINE　https://lin.ee/7p3JUfA





※本番組の写真・画像を、当番組に関する記事等以外で無断使用・転載することを禁じます。