「グレンモーレンジィ」より俳優ハリソン・フォード出演の公式クリスマス メッセージ動画を公開

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うハイランド シングルモルトスコッチウイスキーの「グレンモーレンジィ」は、俳優ハリソン・フォードが出演する公式クリスマス メッセージ動画を、グレンモーレンジィ公式SNSおよび公式サイトにて公開しました。

本動画では、映画界のアイコンであるハリソン・フォードが、サンタ帽とスコットランドの伝統衣装であるキルト姿で登場し、ユーモアあふれるクリスマス メッセージを届けます。本メッセージは、グレンモーレンジィが2025年2月1日より展開中のグローバル・キャンペーンの一環として制作されたものです。

これからピークを迎えるホリデーシーズンは、ハリソン・フォードも愛するグレンモーレンジィで温もり溢れる、華やかで楽しいひとときをお過ごしください。

ハリソン・フォード氏 コメント

「蒸留所のチームと共演するのは本当に愉快な経験であり、関わったチームひとりひとりが最高のメンバーでした。撮影中はいつも、予期せぬ喜びや予想外の瞬間に満ちていました。僕たちの遊び心を許してくれたグレンモーレンジィの感性に敬意を表します。ジョエルは飾り気がなく、とにかく愉しい作品を生み出せる監督だと思います。」

「グレンモーレンジィ × ハリソン・フォード」グローバル・キャンペーン

ハリソン・フォードは、グレンモーレンジィのグローバル・キャンペーン「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・スコットランド」において主演を務めています。本キャンペーンは、グレンモーレンジィの本拠地であるスコットランド・ハイランド地方を舞台に、12のエピソードと本編映画で構成。俳優であり映画監督でもあるジョエル・エドガートンが制作を手がけ、台本に縛られないスタイルで、蒸留所の実在の職人たちとの交流や、グレンモーレンジィのクラフツマンシップを描いています。

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000773.000006986.html

オフィシャルサイト：https://www.mhdkk.com/brands/glenmorangie/sp

公式クリスマス メッセージ動画 公開概要

Instagram：https://www.instagram.com/p/DSAKhRvlM4U/

YouTube：https://www.youtube.com/shorts/5rvBUZoqtZQ

Official Website：https://www.glenmorangie.com/

ウイスキーに革命を起こすサイエンティスト ビル・ラムズデン博士

グレンモーレンジィ 最高蒸留・製造責任者

アードベッグとグレンモーレンジィ蒸留所の最高蒸留・製造責任者として、全てのウイスキー造りに携わっている。バイオケミストリー（生化学）の博士号取得という科学のバックグラウンドと、ウイスキーに携わってきた経験、芸術的センスによってその才能を発揮し、世界屈指のウイスキークリエイターとして数々の賞を受賞。ウイスキー界に革命を起こし、その名を馳せている。固定概念を崩す発想の持ち主で、その柔軟なアイデアで、ウッド・マネジメントのパイオニアとして、厳選された様々な樽を用いた実験的な試みや追加熟成の技術などで広く知られる。世界中のワインやスピリッツの産地を旅して周り、ウイスキーに独特の個性を与える最高の樽を求め続けている。

グレンモーレンジィ

「圧倒的な美味しさを求めて。」

グレンモーレンジィはスコットランドのハイランド地方で

1843年に生まれました。グレンモーレンジィの特徴である

フルーティーで華やかな味わいは、スコットランドで最も

背の高いポットスチル（蒸留器）から生まれます。最高級の

オーク樽で熟成、テインの男たちの熟練の職人技で丁寧に

仕上げたシングルモルトウイスキーは、伝統と最新技術を

融合させるパイオニアとして高い評価を受けています。

WEB https://www.mhdkk.com/brands/glenmorangie/sp/

LINE http://bit.ly/3vAxSaP

Facebook www.facebook.com/glenmorangieJapan(https://www.facebook.com/GlenmorangieJapan/)

グレンモーレンジィ オリジナル 12年

厳選した品質のバーボン樽で12年間熟成されたグレンモーレンジィの原点「オリジナル」。爽やかな柑橘の香りと華やかなバニラの風味が、グラスの中でどんどん変化をとげ、万華鏡のように多彩な表情を見せてくれる。複雑で奥深い味わいは、世界のモルト愛飲家に広く支持されています。

容量：350ml / 700ml 度数：40度

価格：6,250(税抜)