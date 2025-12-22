HTBグッズショップが広島 T-SITEに登場！2026年3月19日(木)～30日(月)

北海道テレビ放送株式会社

HTBグッズショップが広島市西区の商業施設「広島T-SITE」に初出店します。HTBの出店は「水曜どうでしょうキャラバン2024」呉市でのイベント会場での露店を除くと、2018年以来約８年ぶりの広島出店となります。

広島 蔦屋書店の特設スペースをお借りし、大人気の「くじ引きどうでしょう」や北海道の味覚がダイレクトに楽しめるソフトクリーム、そして水曜どうでしょうをはじめとする番組グッズやキャラクターアイテムのグッズショップをお楽しみいただけます。HTBでは各地で地元スイーツやご当地キャラクターとのコラボ商品を制作してきましたが、今回も限定アイテムを準備中。中でも注目は、HOME（広島ホームテレビ）のマスコットキャラクター「ぽるぽる」とHTB（北海道テレビ）の「onちゃん」とのコラボです。黄色く、愛らしいキャラクター同士の初コラボが、どのようなアイテムになるか今後の情報にご注目ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

【催事名】HTBグッズショップ

【会 期】2026年3月19日(木)～30日（月) 営業日数12日間

営業時間 10：00～20：00 ※最終日30日は18：00まで

【会 場】広島T-SITE（LECT内） 1号館１F POP-UPスペース・ギャラリー

広島県広島市西区扇2丁目1-45

【ＷＥＢ】HTB北海道テレビ https://www.htb.co.jp/goods/hiroshima/

広島T-SITE https://store.tsite.jp/hiroshima/