米ユニコーン企業「Databricks」に投資予定の個人投資家向けファンド募集開始

HiJoJo Partners株式会社

投資対象の紹介を含む本ファンドの具体的な募集内容やお申込方法は、「HiJoJo.com」にて会員登録いただいたお客様にご案内しています。

【重要事項】

HiJoJo Partners株式会社が取り扱う、個人投資家向けのインターネット販売ファンドは、各種手数料（申込手数料、販売報酬、事務管理委託手数料、営業者運営手数料、管理報酬、成功報酬等）が発生します。その他具体的な内容についてはファンド商品説明書もしくは契約締結前交付書面をご確認ください。

本ファンドの投資対象は国外の有価証券であること、および価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスク等があります。これらのリスク要因により、お客様が出資した元本額が欠損する等の損失が生じるおそれがあります。詳細は、ファンド商品説明書もしくは契約締結前交付書面およびHiJoJo Partners株式会社ホームページ（ https://www.hijojo.com/important-matter(https://www.hijojo.com/important-matter?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=spacex-openai) ）をご参照ください。

【HiJoJo.comについて】

個人投資家のためのユニコーン投資プラットフォームHiJoJo.comです。

詳細は、HiJoJo Partners株式会社ホームページ(https://www.hijojo.com/lp-011?utm_source=prtimes&utm_medium=email&utm_campaign=anthropic02)をご参照ください。

【HiJoJo Partners株式会社について】

我が国スタートアップ投資の民主化をミッションとして2017年11月に創業。ユニコーン企業を中心としたミドル、レイトステージの非上場スタートアップ企業に投資するファンドを組成・販売・運用。海外の有力スタートアップ投資家や起業家のインナーサークルにアクセス可能な独自ネットワークを持ち、豊富なスタートアップ投資経験に裏付けられた調査能力を有する。

登録番号： 関東財務局長（金商）3065号

登録業務： 第二種金融商品取引業

加入協会： 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会