年末、レタスクラブWEBが「ご自愛」特集一色に！2025年頑張った自分をいたわろう

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金 正法）が運営するWEBサイト『レタスクラブ』は、2025年12月22日（月）～25日（木）の4日間限定で、TOPページを特集「ご自愛ラボ」のデザイン一色にする「ご自愛」ジャックを実施します。

WEBサイト『レタスクラブ』は、「がんばる人をラクに楽しく!」をコンセプトに、暮らしの充実を応援する総合生活情報サイトです。 生活情報誌『レタスクラブ』が2025年11月に創刊38周年を迎えたことを記念し、誌面では3号連続（11月～1月増刊号）で「ご自愛」企画を展開中。このクライマックスとして、WEBサイトでも2025年を頑張った皆様をいたわる特別企画を実施します。

期間中はTOPページが「ご自愛ラボ」仕様に。トップページのレシピまとめ枠に「ご自愛レシピ」が登場するほか、特集「ご自愛ラボ」も充実のラインナップに。家事や育児、仕事に奔走した1年の疲れを癒やすためのコンテンツをたっぷりお届けします。

▶「ご自愛ラボ」特設ページ

https://www.lettuceclub.net/special/gojiai/

【特集「ご自愛ラボ」コンテンツラインナップ（一部）】

年末の忙しい時期だからこそ取り入れたい、各分野のプロによる「ご自愛」メソッドをご紹介します。

【料理】やわらかcuisine

note創作大賞2025「レタスクラブ賞」を受賞した料理家・美窪たえさんが提案する、自分自身や家族を内側からいたわるための「やわらか」レシピ。

【美容】「老け髪」なんとかしたい！

「ポツポツ白髪、抜いてもいい？」「洗った髪の自然乾燥はNG？」など、大人女性の素朴な髪にまつわる疑問に、美容エディター・伊熊奈美さんが回答します。

【スキンケア】潤い肌は洗顔次第！

皮膚科医の友利 新先生に聞く、潤う美肌へ導く洗顔法。レタスクラブ編集部が厳選したおすすめ保湿剤8選も併せてご紹介します。

【健康】今日からできる「冷え」対策

食事や入浴法の工夫など、毎日の生活に手軽に取り入れられる冷え撃退法を、医学博士・川嶋 朗先生が伝授。心身の不調のもととなる「冷え」のお悩みを解消しましょう。

【コミック】わたしのへとへとリセット

仕事、家事、育児に追われる「レタスフレンズ」のみなさんが実践する、へとへと状態からの気持ちのリセット術をコミックエッセイでお届け。

この機会にぜひ、レタスクラブをご覧ください。

