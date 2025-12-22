Apple Gift CardをLINEマイカードで購入すると、10%還元。最大10,000円相当のLINEポイントがもらえる

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する「LINEマイカード」は、Apple Gift Cardを「LINEマイカード」で購入すると、合計購入金額の10%分の「LINEポイント」を還元する「年末年始 LINEポイント10%還元」キャンペーン（以下、本キャンペーン）を2025年12月22日（月）から2026年1月4日（日）まで開催します。

「LINEマイカード」は、「LINE」内のウォレットタブからアクセスして、ポイントカードや会員証を「LINE」内で一括管理できるサービスで、「モバイルVカード」「Pontaカード」「LINE スターバックス カード」などのポイントカードや会員証などを提供しています。

「LINEマイカード」について：https://www.linemycard.me/about_mycard

■キャンペーン背景

Apple Gift Cardは、App Storeのアプリ購入以外にも、Apple MusicやApple製品の購入などさまざまな用途で利用でき、贈り物のほかご自身の日常利用にも幅広く活用されています。

「LINEマイカード」では、Apple Gift Card登録数は約200万件（※2025年7月時点）を突破している人気のコンテンツです。

最近では、「LINEマイカード」から手軽に贈れて用途が幅広いApple Gift Cardの人気が高まっており、特に年末年始は家族や友人へのデジタルギフト需要が伸びる時期でもあります。

本キャンペーンはApple Gift Cardの購買ニーズが高まるタイミングでの利用促進を目的に開催します。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に、「LINEマイカード」でApple Gift Cardを購入すると、合計購入金額の10％分の「LINEポイント」を還元します。※上限10,000ポイントまで

友だちに贈った場合も対象になるため、デジタルギフトとしても活用できます。

「LINEポイント」は「PayPayポイント」にも交換できます。

※PayPayポイントは出金、譲渡不可です。

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

キャンペーンの詳細や注意事項はキャンペーンサイトをご参照ください。

・キャンペーンサイト：https://www.linemycard.me/itunes-202512-newyearcp10

・キャンペーン期間：2025年12月22日（月）0:00 ～ 2026年1月4日（日）23:59

・ポイント付与時期：2026年2月上旬～中旬頃

※「LINEウォレット」のLINE公式アカウントよりお知らせが届きます。

・参加方法：キャンペーン期間中に、「LINEマイカード」でApple Gift Cardを購入（エントリー不要）

・参加条件：

・iPhoneで「LINE」をご利用の方

・上記対象期間中に、「LINEマイカード」でApple Gift Cardを購入された方（友だちに贈った場合も対象）

※本キャンペーンは予算上限に達し次第終了します。

※Apple Gift Card の購入には、「PayPay」の本人確認が必要です。本人確認されていないアカウントでのご購入はできません。

※期間中に複数回購入した場合も、購入総額の10%（小数点以下は切捨て）の還元となります。

例）総額1,555円贈った場合、 1,555円 × 10% = 155ポイント

※Apple, App Store, Apple Musicは米国および他国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

(C)︎ 2025 iTunes K.K. All rights reserved.

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げる LINEヤフーは、今後も便利でお得なサービスとして「LINEマイカード」のさらなるサービス強化・改善に取り組んでいきます。