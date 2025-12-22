【TAC実用講座】【1,633名が参加申込】12月6日開催の「勉強×睡眠」セミナー、リアルタイム参加者の満足度は94.4％！

TAC株式会社

TAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、12/6(土)に「勉強時間を確保しているにもかかわらず、思うような成果につながらない」という悩みを抱える方に向けて、睡眠と学習効率の関係をテーマにしたセミナー「”勉強×睡眠”の習慣化戦略」を開催しました。

本セミナーは、睡眠の専門家と行動科学コーチによる対談形式で実施され、リアルタイム参加者を対象としたアンケートでは、94.4％が「とても満足」「満足」と回答する結果となりました。

■セミナー実施概要

- セミナー名：勉強×睡眠の習慣化戦略- 実施形式：対面およびオンライン- 実施日：2025年12月6日（土）- 実施時間：14:00～15:00

本セミナーには1,633名が事前予約をされ、当日は合計611名が対面およびYouTube生配信に参加されました（対面71名、YouTube生配信540名）。

また、当日参加できなかった方向けに、アーカイブ配信も実施しています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/event20251206.html

（視聴期限：2026年1月6日（火））

■リアルタイム参加者の満足度結果

対面およびYouTube生配信でリアルタイム参加し、アンケートに回答した145名を対象に満足度を集計したところ、137名（94.4％）が「とても満足」「満足」と回答しました。

また、145名のうち90名から自由記述コメントが寄せられ、「睡眠と学習効率の関係への理解が深まった」「日々の学習方法を見直すきっかけになった」といった声が多く見らましれた。

■セミナーで扱った主な内容

本セミナーでは、二名の講師によって、以下のテーマについて対談が行われました。

- 睡眠が学習や記憶定着に及ぼす影響- 脳のパフォーマンスを高めるための睡眠の考え方- 勉強時間を増やす前に見直すべき生活習慣の視点

特に、睡眠不足の状態で学習を続けることが、結果的に学習効率を下げてしまう可能性がある点について、科学的知見と行動科学の両面から解説が行われました。

■講師紹介

本セミナーは、専門分野の異なる二人の講師が、それぞれの立場から意見を交わす対談形式で進行した。

森田 麻里子 講師（医師・睡眠専門家）

東京大学医学部医学科卒。Child Health Laboratory 代表。

麻酔科医としての臨床経験を経て、乳幼児から大人までを対象とした睡眠支援に携わる。現在は、個人向けの睡眠カウンセリングや企業向け睡眠講座などを通じ、睡眠とパフォーマンスの関係を医学的知見に基づいて発信している。

鈴木 豪 講師（行動科学コーチ）

株式会社UNGAP代表取締役。 京都大学中退後、留学先のカナダの大学を首席卒業（数学・統計学専攻）。スタンフォード大学の行動科学メソッドをベースに、学習習慣や行動変容をテーマとした教育・研修・コンサルティングを行っている。

■講師執筆書籍紹介

本セミナーに登壇した森田麻里子講師は、睡眠とパフォーマンスの関係について一般向けに解説した書籍『仕事？ 受験？ 子育て？ 医師が教える［タイプ別］快眠ステップ1・2・3』を執筆しています。

同書籍では、仕事・受験・子育てといった生活背景の違いを踏まえ、タイプ別に睡眠の整え方を整理しており、本セミナーで扱った「睡眠を学習や成果につなげる視点」とも深く関連しています。

なお、TAC実用講座が提供する『パフォーマンスを最大化する睡眠戦略』講座は、本書籍の内容をもとに構成された動画講座です。また、当講座には『仕事？ 受験？ 子育て？ 医師が教える［タイプ別］快眠ステップ1・2・3』が付属しており、セミナー内容を踏まえた学習を、書籍と講座の両面から進めることができます。

▼『パフォーマンスを最大化する睡眠戦略』詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/performance_suimin.html

■さらに学びを深めたい方へ

本セミナーで扱った内容を、より体系的に学べる講座として、TAC実用講座では以下のWeb通信講座を提供しています。

『科学が認める勉強法』

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/benkyohou.html

『「一瞬」で習慣が身に付く勉強習慣術』

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/benkyou_syukan.html

『試験合格のための睡眠コントロール術』

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/jituyo_suimin_shiken.html

『パフォーマンスを最大化する睡眠戦略』

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/performance_suimin.html

いずれもセミナーに登壇した講師による動画講座であり、セミナー内では扱いきれなかった具体的な実践方法や考え方を整理して学ぶことができます。

さらに、『パフォーマンスを最大化する睡眠戦略』には、講師が執筆した書籍『仕事？ 受験？ 子育て？ 医師が教える［タイプ別］快眠ステップ1・2・3』が付属しており、セミナー内容を踏まえた学習を、書籍と講座の両面から進めることができます。

■今ならキャンペーンも実施中です

以下の講座を対象に、受講しやすい価格で提供するキャンペーンを実施しています。

科学が認める「超」勉強効率化キャンペーン- 実施期間：2025年11月3日～2026年1月31日- 対象講座：

勉強効率習慣化セット

（セット内容：『科学が認める勉強法』＋『「一瞬」で習慣が身に付く勉強習慣術』

通常価格20,000円⇒キャンペーン価格19,000円）

睡眠勉強効率化セット

（セット内容：『試験合格のための睡眠コントロール術』＋『パフォーマンスを最大化する睡眠戦略』

通常価格15,000円⇒キャンペーン価格14,000円）

- 申込URL：https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/2026wintercp.html

■TAC実用講座とは？

TAC実用講座では、人生設計に必要な知識を身につけられるコンテンツを提供しています。

21世紀に入り、平均寿命は、男女とも過去最高となり、人生100年時代の到来とともに、より長く人生を謳歌できるようになりました。受験、就職、結婚、子育て、転職、住宅購入、介護、定年やリタイア後の生活など、だれもが、お一人おひとりに訪れるライフイベントを穏やかに、そして心身ともに健康で豊かな人生を過ごしたいと願っています。

TACは、皆さまの日々の生活が少しでも豊かなものとなるよう、お一人おひとりのライフイベントに応じて活用できるコンテンツを提供してまいります。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo.html

