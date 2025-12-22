【BEYOND SWEETS】小麦不使用・白砂糖不使用のホールケーキが“丸ごと”入った《初登場》BEYOND SWEETSグルテンフリー福袋2026

株式会社Ｂ＆Ｈ

全メニュー小麦・白砂糖不使用のパティスリー「BEYOND SWEETS（ビヨンドスイーツ）」（東京都港区、取締役社長：島村ピコ可奈）は、小麦・白砂糖不使用のホールケーキが丸ごと入った「BEYOND SWEETSグルテンフリー福袋2026」を数量限定で発売します。

「BEYOND SWEETS」初登場の福袋は、1万円と5千円の2種類をご用意。中身の商品はすべて小麦・白砂糖不使用のグルテンフリーホールケーキと焼菓子の詰め合わせとなっています。

■BEYOND SWEETS「グルテンフリー福袋 L」

グルテンフリー福袋 L

「グルテンフリー福袋 L」は、2種類のホールケーキが丸ごと2台と、焼菓子の詰め合わせが入っている大変お得な福袋です。

ホールケーキ1種類目は、「BEYOND2カテゴリーメディカル・スポーツ」の糖質制限ムース『ベリーピスタチオ』。糖尿病や癌など療養中の方にも美味しく味わっていただきたいという願いから開発した、小麦・白砂糖は一切使用しない糖質5g以下（1カットあたり）のケーキです。オリゴ糖や羅漢果で甘みをつけた濃厚な香りのピスタチオムースで、中の層には甘酸っぱいベリージュレがたっぷり入ったムースケーキです。※通常販売している商品と若干異なります。

糖質5g以下の原材料を使用したスイーツのため、低GI、かつグルテンフリーで、糖尿病や癌など療養中の方、アスリートの方やボディメイクに気を配る方にもおすすめです。

ベリーピスタチオ

ホールケーキ2種類目は、福袋限定の『栗と洋梨のムース』。

「BEYOND1カテゴリー美容・ダイエット」のケーキで、濃厚なマロンクリームと洋梨ジュレをマロンムースで包み、底はアーモンドクロッカンとチョコレート生地で香ばしく仕上げました。ホールケーキの飾りを無くしてシンプルにすることで、極限までお安く、お得になりました。

糖質10g前後（1カットあたり）の、スーパーフード等を使用した小麦・白砂糖不使用のケーキで、美容・ダイエットを考える方におすすめです。

栗と洋梨のムース

「グルテンフリー福袋 L」は、ホールケーキ2台の他、サブレやフィナンシェなどのグルテンフリー焼菓子がランダムで15個以上入っております。※焼菓子には焼きムラや焼菓子の端などのB級品も含まれます。通常商品と味に変わりはございません。

ケーキ・焼菓子が入っている袋は、500mlのペットボトル約12本も収納できる大きさの保冷バッグで、日常のお買い物でも利用しやすい便利なサイズとなっています。

■BEYOND SWEETS「グルテンフリー福袋 S」

「グルテンフリー福袋」はこちら :https://www.beyondsweets.com/collections/fukubukuro2026

「グルテンフリー福袋 S」は、ホールケーキが丸ごと1台と、焼菓子の詰め合わせが入っている福袋です。ホールケーキ、焼菓子は、共に味はランダムとなっており、どんな味が入っているか開けるのも楽しい福袋となっております。

※焼菓子には焼きムラや焼菓子の端などのB級品も含まれます。通常商品と味に変わりはございません。

✦BEYOND SWEETS「グルテンフリー福袋」の発売日・販売場所

■BEYOND SWEETSのカテゴリーについて

- 発売日：オンラインショップ：2025年12月27日(土)10:00～BEYOND SWEETS表参道店：2025年12月26日(金)10:00～- 販売場所：オンラインショップ：https://www.beyondsweets.com/collections/fukubukuro2026※2026年1月7日(水)より順次発送。BEYOND SWEETS表参道店 ※表参道店での販売はお持ち帰りが可能です。- 備 考：配送の場合は、全国一律配送料500円（北海道・沖縄は1,000円）となります。電話やFAXでのご注文はお受けいたしかねます。福袋はすべて数量限定となり、予定数量に達し次第、完売とさせていただきます。BEYOND SWEETS表参道店は12月29日～1月6日まで休業となります。「グルテンフリー福袋」はこちら :https://www.beyondsweets.com/collections/fukubukuro2026

低糖質やアレルギー対応、ヴィーガン対応など、 志向に合ったスイーツを自由に選び楽しめるように、 原材料・成分にこだわった3つのカテゴリーをご用意しています。全ての商品は、小麦・白砂糖不使用のグルテンフリー、かつカラダに優しい材料を厳選し、健康を想う方やアレルギーをお持ちのお子様にも楽しんでいただけるスイーツをお届けしています。

・【BEYOND1美容・ダイエット】ダイエットや美容の意識が高い方、健康の為に糖質に注意を払っている方、罪悪感無くスイーツを召し上がりたい方、普通のスイーツから健康スイーツへ切り替えたい方

・【BEYOND2メディカル・スポーツ】糖尿病や癌・腎臓病など療養中の方（医師の指導に従ってお召し上がりください。）、健康診断の数値が気になる方、アスリートやスポーツが趣味の方、ジムやスポーツ教室に通われている方

・【BEYOND3プラントベース・アレルギーフレンドリー】食物アレルギーのある方（8大アレルギー品目）、ヴィーガンの方、動物由来食品を食べられない方、プラントベース主体をご希望の方

■BEYOND SWEETSについて

すべての商品が小麦・白砂糖不使用で、カラダに優しい材料を厳選し、健康を想う方・アレルギーをお持ちの方にも楽しんでいただける、カフェ併設のスイーツ専門店です。BEYOND SWEETSは、素材やレシピにこだわったお菓子づくりを行ってきました。すべてのスイーツは、専用のアトリエにてパティシエたちが毎日心を込めて手作りしています。お持ち帰り用にケーキ・焼菓子の店頭販売、ご贈答用に焼菓子の詰合せギフトもご用意しています。

■施設概要

- 店 名： BEYOND SWEETS表参道店（ビヨンドスイーツ表参道店）- 運営会社：株式会社Ｂ＆Ｈ- 取締役社長：島村ピコ可奈- 所在地： 東京都港区南青山3-13-9青山パティオ1階- アクセス： 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線 「表参道駅」徒歩2分- 営業時間：10:00～19:00（ラストオーダー18:30）- 席 数： 49席（内、店内席32席、テラス席17席）- 備 考： おむつ替えシートあり / 全席禁煙 / ペット不可 / 駐車場なし- ホームページ：https://www.beyondsweets.com/BEYOND SWEETS表参道店 :https://www.beyondsweets.com/