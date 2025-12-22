TVアニメ『デブとラブと過ちと！』 LINEスタンプ＆LINE着せかえ販売開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえTVアニメ『デブとラブと過ちと！』（(C) ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■LINEコンテンツの配信はこちら

LINEスタンプ TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（40点 100 コイン／250 円）

LINE STORE ：https://line.me/S/sticker/32317040

LINE着せかえ TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（1種類 150 コイン／370 円）

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=852a0c56-610f-4205-8dee-ee3b851c2b83

■TVアニメ『デブとラブと過ちと！』とは？

お菓子メーカーに勤める夢子は、

事故をきっかけに記憶喪失になってしまう。

コンプレックスの塊で自分が嫌いで仕方のなかった夢子は、

目が覚めると超ポジティブで

自己肯定感MAXな性格になっていた。



元の性格とは正反対な夢子に、周りは戸惑いを隠せずにいたが、

夢子のポジティブでまっすぐな姿に少しずつ変化が訪れて――。

恋に、仕事に、友情に！ちょっとだけ事件の香りも……？



ドタバタ・オフィスラブコメディー！

【公式サイト】https://s.mxtv.jp/anime/debulove/

【公式X】https://x.com/debulove_mx

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上