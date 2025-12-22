TVアニメ『デブとラブと過ちと！』 LINEスタンプ＆LINE着せかえ販売開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえTVアニメ『デブとラブと過ちと！』（(C) ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■LINEコンテンツの配信はこちら
LINEスタンプ TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（40点 100 コイン／250 円）
LINE STORE ：https://line.me/S/sticker/32317040
LINE着せかえ TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（1種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=852a0c56-610f-4205-8dee-ee3b851c2b83
■TVアニメ『デブとラブと過ちと！』とは？
お菓子メーカーに勤める夢子は、
事故をきっかけに記憶喪失になってしまう。
コンプレックスの塊で自分が嫌いで仕方のなかった夢子は、
目が覚めると超ポジティブで
自己肯定感MAXな性格になっていた。
元の性格とは正反対な夢子に、周りは戸惑いを隠せずにいたが、
夢子のポジティブでまっすぐな姿に少しずつ変化が訪れて――。
恋に、仕事に、友情に！ちょっとだけ事件の香りも……？
ドタバタ・オフィスラブコメディー！
【公式サイト】https://s.mxtv.jp/anime/debulove/
【公式X】https://x.com/debulove_mx
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL https://creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
