TVアニメ『デブとラブと過ちと！』 LINEスタンプ＆LINE着せかえ販売開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえTVアニメ『デブとラブと過ちと！』（(C) ままかり／シーモアコミックス・アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。







■LINEコンテンツの配信はこちら


LINEスタンプ　TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（40点 100 コイン／250 円）
LINE STORE ：https://line.me/S/sticker/32317040



LINE着せかえ　TVアニメ『デブとラブと過ちと！』（1種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=852a0c56-610f-4205-8dee-ee3b851c2b83



■TVアニメ『デブとラブと過ちと！』とは？


お菓子メーカーに勤める夢子は、
事故をきっかけに記憶喪失になってしまう。
コンプレックスの塊で自分が嫌いで仕方のなかった夢子は、
目が覚めると超ポジティブで
自己肯定感MAXな性格になっていた。

元の性格とは正反対な夢子に、周りは戸惑いを隠せずにいたが、
夢子のポジティブでまっすぐな姿に少しずつ変化が訪れて――。
恋に、仕事に、友情に！ちょっとだけ事件の香りも……？

ドタバタ・オフィスラブコメディー！



【公式サイト】https://s.mxtv.jp/anime/debulove/


【公式X】https://x.com/debulove_mx



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp



